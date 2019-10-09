力促「返鄉投票」加班機　台商邀14航空公司座談

▲大陸春秋航空2019年時推出春節加班機規劃。（圖／翻攝大陸網站）

記者陳政錄／上海報導

希望兩岸有關方面和航空業者共同促成選舉、春節期間加班機，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）日前與大陸國航、東航，以及台灣華航、長榮等14家兩岸航空公司展開座談，提出四項訴求。

由於2020年台灣大選和春節時間接近，許多在陸台商、台青等台灣民眾相當關切今年返鄉議題，並頻頻向台商協會、兩岸主管機關反映，除能順利回台投票、返鄉過年，也避免去年兩岸航線爭議重演。

▲大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

為此，台企聯9月26日於北京舉行2020年「台胞返鄉團購機票」座談會。包括總會長李政宏、發言人孫德聰、常務副會長陳錦龍、章啓正、副會長鄭榮文及東莞、廈門等地區的台商代表，就2020年「台胞返鄉團購機票」問題，與出席會議的國航、南航、東航等11家大陸航空公司，和華航、長榮、遠東3家台灣航空公司代表進行溝通。

台企聯並提出四項訴求，包括一、希望兩岸航空公司能夠根據會議溝通的意見，盡早完善和推出優惠機票方案，盡快兌現、實施，以方便所有有意願回台的鄉親早日安排行程。

二、希望兩岸航空公司釋放所有經濟艙位，盡量滿足台商朋友購買「團體優惠票」需求；三、希望兩岸有關方面和航空業者共同促成選舉、春節期間加班機；四、希望各航空公司在各地的銷售網點，與我們台企聯和各地台協建立暢通的溝通渠道，共同為鄉親返台提供高質量的服務。

台企聯表示，對相關意見，大陸11家航空公司均予以積極回應，紛紛表示願意盡可能滿足廣大台商和台胞返鄉的願望和要求。3家台灣航空公司也表達了積極態度，支持「台胞返鄉團購機票」相關工作，並表示參照往年做法協助在陸同胞順利返台。

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