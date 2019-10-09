英業達9月營收452.1億元近三月新高　Q4受關稅影響下修約5%

▲英業達經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

英業達今（9）日公布9月營收為452.1億元，月增9.19%，年減5.89%，為近三個月高檔。英業達表示，主要受到智慧裝置、伺服器需求資加，帶動9月營收上升。然而第4季受到關稅影響，季營收將會下修中個位數，季減約5%上下。

英業達第3季營收合計達1287.05億元，較第2季1278.03億元微增；累計1-9月營收為3713.74億元，較去年同期微幅減少0.38%。

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英業達9月筆電出貨量達170萬，較8月的160萬台增加6%，累計1-9月筆電出貨量達1390萬台。針對英特爾CPU缺貨影響，英業達表示，英業達代工筆電以10奈米的Ice Lake系列較多，14奈米的Comet Lake站比較少，因此受到影響不大。

受到中美貿易戰影響，牽動代工廠第4季營運，英業達率先釋出第4季將微幅下修的消息。從三大產品線來看，智慧裝置和伺服器都將下滑，筆電出貨則預估持平。

英業達表示，智慧裝置原本是最為強勁的，但因關稅影響，客戶已提出要求，要部分產能移到馬來西亞，因此第4季動能稍差。伺服器部分，雲端在下半年受到AMD第二代EPYC處理器帶動下，帶動出貨量，然而受到企業端伺服器需求下修影響，伺服器整體會下滑。

此外，在中美貿易影響下，英業達持續調整產能，包括筆電在台灣產能目標要達20%，以及智慧裝置往馬來西亞，年底完成移轉目標不變；英業達預估11月12日公布第3季財報，屆時可能釋出最新產能調動情形、以及明年展望。