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悠遊卡綁定LINE　雙十連假加碼抽66元加值金

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▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊卡。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導
 
悠遊卡公司鼓勵卡友快點綁定悠遊卡LINE個人化服務，10月10日至10月13日國慶連假期間，推出「雙十快閃」活動，只要完成綁定，就有機會抽到新台幣66元加值金，限量66名。悠遊卡公司指出，民眾綁定LINE之後，將針對民眾的消費習慣進行客製化的行銷推播，享有一般民眾沒有的優惠資訊。

悠遊卡8月推出「悠遊卡LINE個人化服務」，卡友只要拿出手機加入悠遊卡LINE官方帳號成為好友，再輸入個人資料及悠遊卡卡號，收到驗證碼並輸入後就能完成綁定。

悠遊卡公司表示，部分百貨公司小額消費使用悠遊卡也能暢行無阻，即日起至11月30日止，在微風百貨持悠遊卡或以悠遊聯名卡結帳，當日單筆消費滿新台幣200元以上，出示微風積點禮遇會員條碼就可獲贈微風會員點數200點。

請繼續往下閱讀...

悠遊卡公司指出，在據點眾多的新光三越百貨，悠遊卡也有優惠，即日起至年底，使用悠遊卡及悠遊聯名卡在新光三越美食街或超市結帳，當天當館累積消費滿500元，就加碼贈送「新光三越會員點數50點」。

悠遊卡公司補充，目前包括新光三越百貨、SOGO百貨、微風廣場、京站時尚廣場等百貨公司的美食街，悠遊卡都是消費者可以選擇的支付工具，不但方便，還能省去掏零錢、找零錢的麻煩，只要「嗶」一下就行。

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