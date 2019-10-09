美方關切我「軍事訓練役」役期過短　國防部：防衛作戰以志願役軍人為主

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

美台商會6日起於美國馬里蘭州主辦「美台國防工業會議」，有媒體報導指出，美方以我國軍事訓練役男役期較南韓、以色列等國短的背景下，盼我方思量如何建置「有戰力的後備兵力」。國防部9日回應，我國兵役制度已轉型為以志願役為主的募兵制，未來防衛作戰後備兵力將以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，共同建構可恃的後備戰力。

美台商會6日起於美國馬里蘭州主辦「美台國防工業會議」，邀請我國產、官、學人士參加，就兩國軍事交流與建軍議題交換意見。有媒體報導指出，美方除籲我方強化不對稱戰力、戰力保存，亦關切我國後備戰力，在我國軍事訓練役男役期較南韓、以色列等國短的背景下，盼我方思量如何建置「有戰力的後備兵力」，並有效衡量人事支出。

國防部9日回應，針對4個月軍事訓練役男於服役期間及教召訓練，近年來強化實彈射擊、行軍訓練及專業課程時數，以提升戰力，且每年教召報到率均達98％以上，經歷年「漢光（同心）演習」驗證，均能與常備部隊共同遂行臺澎防衛作戰任務。

國防部表示，我國兵役制度已轉型為以志願役為主的募兵制，目前國軍志願役人力編現已達85％，未來防衛作戰後備兵力係以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，共同建構可恃的後備戰力。

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