4萬戶家庭一年用電量全靠它　全台最大地面型光電場正式完工

▲台電去（107）年2月在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總佔地約140公頃，全區正式發電後，每年生產近1.4億度的電力。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

國營事業綠能開發腳步不停歇。台電公司今（9）日宣佈在彰濱工業區打造裝置容量100MW(10萬瓩)的太陽光電場正式完工，不僅每年生產近1.4億度的電力，可供應近4萬戶家庭的一年用電，更是全台最大的地面型光電場。

台電今天在彰化彰濱工業區崙尾區舉辦「彰濱太陽光電暨彰工(Ⅲ)風力發電啟用典禮」，現場由經濟部次長曾文生、彰化縣長王惠美、能源局長游振偉、台電董事長楊偉甫、中華電信總經理郭水義、星能董事長蔡進發及中興電工營運長張偉荃等貴賓共同見證「彰濱雙綠能」完工啟用。

請繼續往下閱讀...

▲彰濱光電場全區使用超過30萬片的高效率太陽能板，據統計平均一天可發50萬度電，甚至夏天曾於單日飆出65萬度的發電量，累積至今已生產約9千4百萬度綠電。（圖／台電提供）

台電公司表示，過去十多年來在這塊綠地進行三期、總計71.2MW(約7萬瓩)的陸域風電計畫，前兩期31部風機已陸續併聯發電，如今第三期4部風機也順利完成，為國內綠電再添生力軍，年發電量總和超過3.4億度、減碳量達19萬公噸。

台電董事長楊偉甫表示，彰化擁全國最大風電容量的風場，且日照時數為全台之冠，台電首選彰化優良風場及日照條件，總計在彰濱工業區崙尾區及線西區陸續興建35部風電機組，總裝置容量約71.2MW、年發電量超過2億度，為全國密度最高的陸域風力發電地區。

台電指出，這座光電場址工程超過9成都是國產化製造，由中華電信、星能及中興電工等公司負責光電場設計施工及電氣室營運，具備系統線路保護及遙控發電量的智慧調度功能。全區使用超過30萬片的高效率太陽能板，以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計太陽能板景觀，電氣室屋頂也以隔熱磚施作，並架設太陽能板。

台電表示，彰濱光電場是我國擴大綠能建設的指標性工程，發電量即將邁向第1億度!為慶祝彰濱光電達1億度發電量，台電近期將舉辦網路活動，詳情將於台電官方粉絲團公布，歡迎有興趣的民眾密切鎖定「電力粉絲團」。

►這款CP值很可以！