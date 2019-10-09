3家純網銀未來「錢景」？　顧立雄估近年資產市占不超過1%

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會7月底開放3家純網銀執照，預估明年正式開業，立委關注3家業者資產市占率未來5年、10年內資產市占率可達到多少，金管會主委顧立雄今（9）日對此表示，參考韓國經驗推估，3家純網銀近年內占銀行總資產比率應該不到1%，而存款和放款也應如此。

立委曾銘宗質詢時表示，金管會在7月底開放3家純網銀執照，預估未來5、10年內，這3家純網銀的資產市占率大概會有多少？

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金管會主委顧立雄對此指出，目前沒有確切評估數字，主要是從純網銀開辦到獲利，按照國外經驗，有設純網銀的國家市占率並不高，主要是支付這塊。

以韓國為例，顧立雄說，從2015到今年3月底為止，2家純網銀合計資產占全體銀行總資產0.96%，存款餘額則占韓國全體銀行1.24%，放款餘額則占全體銀行0.93%，因此推估，台灣開放3家純網銀近幾年內，占銀行總資產比率應該不到1%，而存款和放款也應如此。

顧立雄會中受訪時補充，現行虛擬通路平台確實受限，不可否認虛擬通路平台和實體平台，從開戶到授信都在支付這塊，如何突破成為課題。舉例來說，網飛（Netflix）之所以可以取代出租店平台，主要是科技支撐下，提供更多的內容服務，像是線上看片不間斷，加上影片內容多元，因此能取代出租店平台。

顧立雄強調，純網銀重點在於要如何留住客戶，並非在於資產規模或殺價競爭，所以鼓勵業者用創新想法到市場驗證，異業結合可使用沙盒方式進行，若不是則可使用試辦來做，某種程度來說，純網銀就是最大的沙盒。

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