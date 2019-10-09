蔡玉真／軍火公司就在潤泰總部！李慶華曾爆尹衍樑涉軍購案　起底「牽線集團大將」

▲前親民黨立委李慶華曾爆尹衍樑涉入軍購案。（資料照／記者李毓康攝）

文／蔡玉真

2000年4月，執政50年的國民黨政權剛輪替到民進黨手中後，同年9月，目前因涉貪遭通緝的前親民黨立委李慶華公開指控，藍營企業家、潤泰集團總裁尹衍樑涉入軍購案。

與尹衍樑關係深厚的占卜師蘇仁宗，曾經在他的臉書記載，潤泰集團尹衍樑在剛出道時，其經營的「潤泰國際」公司的營運項目是與鴻圖公司黃沂成合作，代理瑞典諾貝爾化工公司軍火部門的軍事武器，40快砲、碳纖維軟腹掃雷艇、海底智慧睡眠水雷以及TNT黃色炸藥為主軸。因進行武器實際操演所費不貲，因此面臨破產窘境。

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1986年5月28日，蘇仁宗以「化工取代軍火」字箴言，將諾貝爾化工的「光氣液化專利技術」（T.T.I.），推介給王永慶，並成功使用在『六輕』除使『六輕敗擊老大哥中油』之外，尹衍樑因龐大仲介收入，從事金融操作，從幾乎破產的窘境，躍居為2013年台灣排名第十的富豪，個人的身價逾33億美元！

對照尹清楓命案期間，當時的立委李慶華曾出示軍火商祝本立的4張名片，直指尹衍樑的員工黃沂成雇用祝本立從事軍火生意，祝本利的名片上顯示，公司地址設在潤泰大樓；而尹清楓命案發生後，黃沂成甚至滯留海外。知悉的友人透露，他後來改名「奧斯卡」，出現在新加坡、上海等地經商。

祝本立是前海軍上校於1989年退役，之後從事軍火買賣

2000年9月中旬，李慶華出面指出，曾在9月8日、11日與祝本立見面，祝本立共給他4張名片，分別在台北市敦化南路的新加坡聯合兵工公司駐華辦事處聯絡處、台北市光復南路的鴻圖顧問有限公司，及台北市信義路的鴻圖投資顧問有限公司，擔任聯絡人、總經理及專案部副總經理。

李慶華說，祝本立名片上公司的地址分別是潤泰金融大樓及龍門第大樓，但奇怪的是上述地址只有潤泰建設公司招牌及大業證券投資顧問公司的招牌。

李慶華轉述祝本立的話，指祝本立退役前就接受尹衍樑「大將」黃沂成的邀請從事軍火生意，黃沂成於1989年引介祝本立跟老闆尹衍樑、前國民黨投管會主委劉泰英認識。

祝本立還向李慶華指出，他在新加坡聯合兵工公司任職期間，簽帳都是簽大業證券投顧公司，該公司負責人也是黃沂成。尹案發生後，黃沂成離開台灣跑到國外，這些年的大多滯留中國，黃沂成告訴友人說「祝本立被押，我要趕快走路」。

▲尹衍樑集團大將黃沂成曾與軍火商祝本立往來密切。圖為潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

李慶華表示，祝本立原先在鴻圖投顧擔任總經理，負責人也是黃沂成，後來李美玲接替他的總經理位置，他改擔任專案副總經理，接他的李美玲就是劉泰英的學生。

李慶華說，祝本立從事軍火生意期間，向軍方推銷新加坡軍火及拉法葉艦、獵雷艦上的干擾火箭，祝本立曾經安排法國、新加坡軍火廠商到台北向中科院做簡報，祝本立與新加坡前參謀總長熟稔。

李慶華說，祝本立當面告訴他「在尹案發生被收押後，黃沂成曾經聘請律師，要我不要亂講話」；他並直指，涂太太親口證實，蘇志誠兄弟也收了回扣，這些案情都與尹衍樑脫不了關係。由於黃沂成與尹衍樑關係匪淺，而且祝本立公司就在潤泰大本營，尹衍樑應該就黃沂成雇用祝本立從事軍火生意公開說明。

不過，當時尹衍樑回應表示，李慶華時序錯亂、沒邏輯；雖曾雇用黃沂成，但1987年後未再聯繫，強調不認識祝本立，只知祝本立跟黃沂成共事。

「尹案」一度為我國社會中離奇死亡的懸案代名詞

1991年8月底，台、法簽訂拉法葉艦採購案合約。1993年5月，尹清楓調任海軍武獲室，同年12月遇害。尹清楓生前負責執行二代艦採購相關業務，包含拉法葉艦在內的四件艦艇軍購案，總預算達新台幣1152億元。

1993年12月10日，漁民在宜蘭東澳車站附近烏岩角外海發現一具浮屍，事後證實是47歲的海軍上校尹清楓。

海軍總司令部軍法處一開始僅判定尹清楓為自殺，沒有大力調查，但尹清楓家屬抗議、陳情，媒體開始關注，加上尹清楓的死亡過程充滿疑點，且死後政府陸續爆發多件採購弊端，社會當時普遍相信，尹清楓與軍購案中的龐大利益有關，可能被幕後主使者殺害滅口。