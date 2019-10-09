大陸單車客來台環島　找不到地方搭棚過夜...警所大方借停車場

▲大陸汪姓單車客騎車環島，首夜無處睡求助警方。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

大陸浙江省汪姓男子趁著10月長假來台騎單車環島，8日傍晚行抵桃園市觀音區草漯時，因找不到可以搭帳棚過夜的地方，向大園警分局草漯派出所求助，警方擔心他的安全，於是提供派出所旁的停車場讓他搭棚休息，汪男對於台灣警察的熱心表示相當感動。

▲汪男在警所旁停車場榙棚過夜，離去頻頻向警方道謝。（圖／大園警分局提供）

在大陸從事汽車設計工作的汪男表示，平時喜歡自助旅遊，也結交許多台灣的朋友，常聽他們分享當地的風土民情，因此一直想來台觀光。今年趁著10月長假搭郵輪到台灣自由行，4日抵達基隆後，先到台北拜訪朋友，8日下午開始騎單車沿著台61線平面道路一路往南騎，預計花1個月的時間，環島一周後返回基隆。

汪男的第一晚想在草漯市區搭棚過夜，但繞了許久仍遍尋不著適當地點，汪男眼看天色已晚，只好到派出所尋求協助。警員陳盈帆、葉文顯了解後認為他獨自一人在外搭帳棚會有危險，便讓汪男在派出所的停車場搭帳棚度過一晚，並提供簡單的盥洗與麵食，解決他的食宿問題。汪男一早要離開時頻頻向員警致謝，大讚台灣警方十分有人情味。

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