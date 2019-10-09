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嗆「個資法」不交健檢名單！圓山飯店忍3年fire護理師...她不滿喊：違法

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▲圓山大飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲李女因隱匿員工健檢個資遭圓山飯店解雇。（圖／記者陳涵茵攝）

記者戴若涵／台北報導

一名李姓女子在台北圓山飯店的勞工安全衛生室擔任護理師，以《個資法》為由，拒絕提供員工健檢的完整個資給飯店，因此遭到解雇，她無法接受決定提告，請求恢復僱傭關係。但台北地方法院審理後，認為圓山飯店並未違法，判李女敗訴。

根據判決書，李女主張，她從2012年起就在圓山飯店的勞工安全衛生室中擔任職業衛生護理師一職，任職期間負責員工健檢等業務，承辦業務前後都有呈報主管，並獲得批示管理、保存員工的健康檢查結果、名冊等。她為了不侵犯《個人資料保護法》向來都隱匿員工全名，改用「李OO」等方式呈報，主管對此也沒有意見。

2016年單位主管換人，李女受主管指示，辦理公費流感疫苗接種事宜。她在呈報給主管的行文中註明，無法提供員工個資，也經過各級主管的批核。她認為，即使自己不提供相關名單，也不會影響公司促進員工健康業務的推展，圓山飯店解雇她違反《勞動基準法》。

圓山飯店則主張，李女從2014年開始，以個資法為由拒絕提供員工健康檢查資料給上級主管，曾多次遭到約談、人評會，也允諾改正，同意未來若再犯願接受加重處分，但事後卻多次拒絕提供未接受健檢員工的名單，也不向主管回報一名曾罹患肺結核員工的病況，破壞雙方的僱傭關係，只好在2017年解雇李女。

台北地方法院指出，圓山飯店要求李女提供員工健檢資料並無違法，圓山還曾委請律師、人資顧問指正李女對於《個資法》的認知，但李女卻未改善情況，還在主管向醫院索取相關資料時提起刑事告訴，認為圓山解雇李女並無不妥，將訴訟駁回。

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