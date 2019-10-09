高材生「化骨水殺人」以為沒人知！16天破案如台版CSI　胸口細節成關鍵

▲林生只因練舞搶場地，竟購買化骨水殘忍行兇。（圖／翻攝林生臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市一名林姓正在就讀高雄醫學大學的高材生，不滿跟一名老翁爭搶練舞場地，事後竟買了俗稱「化骨水」的氫氟酸對老翁潑灑，造成老翁死亡。不過林姓大學生以為沒人知道，但是法醫在老翁的胸口採取到微量的氫氟酸反應，讓苓雅分局偵查隊長陳俊宇覺得奇怪，下令全力偵辦才讓整起案件在16天內破案。

整起事件就發生在2018年的8月21日，林姓大學生帶著預藏的化骨水前往文化中心的涼亭，看到老翁什麼都沒有說，立刻用電擊棒攻擊老翁，隨後對他潑灑了化骨水，老翁當場胸部以上都冒了白煙，受傷後還忍著劇痛，從文化中心涼亭走到了和平路求救，但仍是不支倒地。

路過民眾發現後通報警方，員警起初以為是單純的「路倒」，立刻打電話通報救護車把人緊急送往了醫院，但仍然傷重不治。醫生檢視後研判，老翁的傷口應該是受到化學灼傷，生理報告當中有「低血鈣、低血症」等化學中毒反應，所以進行解剖相驗，法醫在他的胸口採集到了「相當微量」的氫氟酸。

▲氫氟酸,化骨水職災。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）

這個結果讓高雄市苓雅分局偵查隊長陳俊宇覺得並不單純，下令勤責區來全力調查，專案人員先是調閱監視器畫面，同一時間警方還徒步詢問有沒有目擊者，最後找到了一名黃姓街友，他跟警方表示老翁在案發當天跟人有發生爭執，而且有被拿東西潑灑，說得非常確定。由於林姓大學生在7月的時候，有因為跟老翁衝突被以社維法裁處3000元，所以員警就拿出林姓大學生的照片給黃姓街友指認，確認日前跟老翁爭執的人就是他，因此警方才循線找到了林姓大學生，並將其逮捕歸案。

案發16天，一度讓林姓大學生以及他的家人都以為沒事了，錯過了自首的機會，不過法眼難逃，台版CSI情節真實上演，也讓老翁的死因真相大白。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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