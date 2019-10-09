【廣編】雙十連假最好看！凱擘機上盒myVideo強檔電影全新上架





【廣編】

圖、文／凱擘提供



迎接雙十國慶四天連假，凱擘大寬頻機上盒myVideo推出「機上盒myVideo豪華月租首月1元」及「每日一部強檔電影1元」限時優惠，本月看片有機會把飛利浦50吋4K大電視搬回家。此外，10月底前新申辦A1指定方案，完成指定步驟即可獲得連續三個月「每月111元」看片金回饋。

凱擘大寬頻機上盒myVideo10月「單點強檔」連假推薦全球票房突破11億美金的漫威宇宙電影《蜘蛛人：離家日》；還原同名動畫的真人版《阿拉丁》，威爾史密斯飾演搞笑嘻哈神燈精靈，為經典故事帶來嶄新面貌；睽違9年推出的續集《玩具總動員4》，胡迪與玩具們也展開了一趟充滿愛與冒險的旅程。



機上盒「myVideo豪華月租」10月新上架改編自南韓真實連續殺人案的《極惡對決》，由「地表最強大叔」馬東石主演，描述黑道老大遭連續殺人魔襲擊而被迫與偏執刑警合作的故事；強尼戴普主演的催淚之作《人生消極掰》，詮釋患絕症瀕臨死亡的教授，面對人生終點和探求生命價值的意義。

即日起推出限時優惠，10月31日前即可以特價1元收看每日一部機上盒myVideo強檔電影，訂購機上盒myVideo豪華月租再享首月1元好康；觀賞機上盒myVideo上任一部影片，再加碼抽飛利浦50吋4K大電視。