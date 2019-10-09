糊塗女兒機車鑰匙忘記拔遭拷貝　2賊靠水費單偷包盜刷千元

▲女兒將鑰匙插在機車上忘記拔遭拷貝，2賊循線偷包得手逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子因騎機車上班忘記拔鑰匙，遭2名竊賊連同家中鑰匙一起偷走拿去拷貝，且2賊又在置物箱內發現水費單，直接找到對方家中潛入偷走2個包包，並在美妝店盜刷千元，直到信用卡單寄到，被害人才發現家中遭竊。

警方調查，2名涉案的50歲褚姓、陳姓慣竊，在路邊發現1台機車鑰匙未拔，上面還有住家的鑰匙，置物箱內還有水電繳費單，竟直接將鑰匙拷貝，不動聲色的將鑰匙放回原處，並記下地址前往行竊。

2男到被害女子住處後，按電鈴發現沒有反應，直接開門上樓潛入住宅，但發現被害女子房門深鎖，直覺有人在屋內，直接把女子母親放在客廳的2個包包偷走，因裡面僅有一張信用卡，就持信用卡在美妝店盜刷千元。

▲警方呼籲民眾千萬記得保管自身鑰匙以及財物，以免被不肖分子偷走利用。（圖／記者邱中岳翻攝）

直到帳單來了以後，被害女子母親發現根本沒有刷過這筆款項，追查之下才發現原來家中遭人入侵，警方也循線逮捕2人到案，訊後依照竊盜罪嫌將2人送辦。

警方呼籲，住宅竊盜影響民眾甚鉅，所以針對住宅竊盜案件加強查訪以及偵辦，專案執行後，上半年積案12件，已鎖定犯嫌偵辦中10件，住宅竊盜破獲率上升3.03個百分點，各單位將持續管制實施，以營造台北市安全居家環境。

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