入監蹲苦牢突被通知當了爸　綠光男驚覺老婆偷吃產子怒提告

▲陳姓男子因案在監服刑，妻子卻受孕產子，陳男出獄後怒告妻子通姦。（示意圖／視覺中國CFP）

桃園市陳姓男子因案在監服刑，去年5月與妻子達成離婚協議，但同年7月妻子卻產下一子，陳男接獲戶政事務所通知才驚覺自己服監期間居然戴了綠帽，妻子與另一名陳姓男子同居受孕，怒告2人通姦；檢方9日偵結依通姦罪將2人提起公訴。

檢警調查，38歲的陳姓女子與44歲的陳姓男子於2017年5、6月間交往，陳女不顧先生在監服刑與陳男同居，發生多次性關係後於同年10月間受孕，陳女於2018年5月與在監服刑的陳男達成離婚協議。

同年7月，陳女生下一名男孩，事後陳女前往蘆竹戶政事務所辦理戶口登記，戶政事務所聯絡在嘉義監獄鹿草分監服刑的陳男，陳男一頭霧水才知道妻子居然讓他戴了綠帽，憤而提告通姦。

陳女與同居的陳男偵訊時坦承通姦犯行，陳男辯稱，去年7月9日陳女生產要動手術，他以陳女丈夫名義簽署了手術同意書，當時醫院並不清楚陳男並非陳女配偶；檢方認為，陳男因案服刑，雖與陳女分開，經法院調解於去年5月底與陳女協議離婚，但以陳女生下男孩時間回推，陳女受孕時間應為2017年10月間，陳女與其婚姻關係仍在延續中，偵結依通姦罪嫌將陳女與同居的陳男提起公訴。

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