韓國瑜「台灣變北韓」說法挨批　羅文嘉：他的發言我也很訝異

▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜指出，擔心民進黨執政鎖國，再往下一步，台灣就跟北韓一樣，而引起北韓在台官方媒體不滿反擊。民進黨秘書長羅文嘉9日受訪時說，「他的發言，我也很訝異。」

中華民國工商建設研究會8日在台北福華大飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜到場參與。不過，他在致詞時提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？所以我們必須突破現狀，未來台灣只有兩個字，『開放』。」

對於韓國瑜「台灣變北韓」的說法，引起北韓在台官媒的注意，在粉絲專頁「北韓朝鮮經貿文化情報」發文開嗆。內文提到，「本報自創辦以來，本以提供最真實最即時的朝鮮訊息給台港澳新及各大洲華人區的朋友為己志，端正洗刷帝國主義對於朝鮮的不實消息為任務，促進台朝友好與經貿往來為圭臬，您對於朝鮮不友善的言論，說什麼『再封閉下去，台灣就跟北韓一樣』，本報想問，朝鮮怎麼了？」

針對韓國瑜的言論，羅文嘉上午受訪時表示，對於他的發言也很訝異，因為稍有對國際常識、北韓了解的，北韓是少數亞洲的極權國家，所以台灣在經濟跟民主上的成果，得到全世界的肯定，目前經濟上不論在出口、失業率，已經越來越往上，跟馬英九執政八年相比，是得來不易的，應該要好好珍惜，「因為否定而唱衰，對生活在這塊土地上，不論藍綠政黨，都沒有幫助」。

▼民進黨秘書長羅文嘉回應韓國瑜「台灣變北韓」說。（圖／記者屠惠剛攝）



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