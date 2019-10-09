當兵好寂寞...他跟13歲妹要「塞入照」！約速食店廁所激戰　喊：讓老公提神

▲張男誘拐13歲妹拍各式不雅照，還約對方速食店廁所激戰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

一名張姓男子當兵期間透過交友軟體認識年僅13歲的靜靜（化名），過程中不斷誘拐對方將笛子、筆等物塞入下體，並拍下性愛照，還帶少女到速食店內女廁發生關係。靜靜返家後，向媽媽透露此事。媽媽氣炸報警，決定扮成女兒將張男引誘出來，協助警方成功逮捕。法院審理後，判張男有期徒刑1年10月，緩刑5年，罰40小時義務勞務。

根據判決書，張男2018年6月服兵役時，透過交友軟體認識了13歲的靜靜，2人隨即交換LINE，期間他還不斷傳訊下指令，要靜靜將笛子、筆等物塞入下體並拍照、錄影，直喊「寶貝揉X」、「可以拍清楚點嗎」、「讓老公提振一下精神」、「再一張嘛」等。

慾火焚身的張男7月約靜靜到一間速食店，2人抵達後便前往2樓女廁激戰。靜靜返家後，告訴媽媽發生的事情。靜靜母親得知後趕緊報警，並假冒女兒與張男聯絡，將他約到一間酒店見面。埋伏員警見張男現身，隨即將他逮捕。

台中地方法院審理後，認為張男明知對方年僅13歲，竟還引誘靜靜拍下不雅照，還發生性行為，違反法律保障未成年人身心健全成長的規範意旨，審酌他沒有前科，犯後坦承犯行，也與靜靜父母以50萬元的金額成立調解，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號、現役軍人犯對於未滿14歲之女子為性交罪，判應執行有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間付保護管束，另外，還要提供40小時的義務勞務。

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