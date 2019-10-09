　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當兵好寂寞...他跟13歲妹要「塞入照」！約速食店廁所激戰　喊：讓老公提神

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲張男誘拐13歲妹拍各式不雅照，還約對方速食店廁所激戰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

一名張姓男子當兵期間透過交友軟體認識年僅13歲的靜靜（化名），過程中不斷誘拐對方將笛子、筆等物塞入下體，並拍下性愛照，還帶少女到速食店內女廁發生關係。靜靜返家後，向媽媽透露此事。媽媽氣炸報警，決定扮成女兒將張男引誘出來，協助警方成功逮捕。法院審理後，判張男有期徒刑1年10月，緩刑5年，罰40小時義務勞務。

根據判決書，張男2018年6月服兵役時，透過交友軟體認識了13歲的靜靜，2人隨即交換LINE，期間他還不斷傳訊下指令，要靜靜將笛子、筆等物塞入下體並拍照、錄影，直喊「寶貝揉X」、「可以拍清楚點嗎」、「讓老公提振一下精神」、「再一張嘛」等。

慾火焚身的張男7月約靜靜到一間速食店，2人抵達後便前往2樓女廁激戰。靜靜返家後，告訴媽媽發生的事情。靜靜母親得知後趕緊報警，並假冒女兒與張男聯絡，將他約到一間酒店見面。埋伏員警見張男現身，隨即將他逮捕。

台中地方法院審理後，認為張男明知對方年僅13歲，竟還引誘靜靜拍下不雅照，還發生性行為，違反法律保障未成年人身心健全成長的規範意旨，審酌他沒有前科，犯後坦承犯行，也與靜靜父母以50萬元的金額成立調解，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號、現役軍人犯對於未滿14歲之女子為性交罪，判應執行有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間付保護管束，另外，還要提供40小時的義務勞務。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

當一日情人爽收400萬！摩鐵激戰完「結局反轉」...她崩潰哀求：還我14萬

滑手機到一半...8歲兒驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽　人夫扯：是謎片啦

修機車催油門測試...下秒「離合器爆炸」！他遭碎片猛插濺血　慘縫50針

ET快訊
快訊／歌王被餵毒當下！狠看護睡超熟「叫半小時都沒醒」
LIVE／91歲寶島歌王慘遭看護「點滴餵毒」　老婆出面說明
快訊／交部全面清查「全台危橋」！　126座盤點名單出爐
《黑澀會》心機害人妹抓到了！鬼鬼16歲被她媽飆罵　網比對3影
按摩師爬上床性侵還比「噓」　女大生嚇到夾腿…忘了叫布簾外男友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺害直播主前女友　兇手下跪猛磕頭求家屬原諒並免判死

懷疑老公偷吃！妻握菜刀怒喊：把你切掉　他嚇壞跳窗逃命...愣站遮雨棚上

手機狂跳刷卡通知！妻一查見「2女1男激情片」...驚知中風夫豪撒7200萬養小三

19歲「剛退伍」獨子騎機車撞電桿亡　父母認屍哭癱呆坐路旁

當兵好寂寞...他跟13歲妹要「塞入照」！約速食店廁所激戰　喊：讓老公提神

遭綁架勒索170萬！哥報警衝摩鐵救人…門一開見她貼男友開心歡唱「等錢來」

「國寶歌王」文夏疑遭下毒一度昏迷　看護到案否認

「黑戶寶寶」驗明正身　移民署協助印尼移工父子平安返鄉

連續與「未滿14歲」少女壞壞…還相約媽媽宿舍！法官竟拿前案證明減刑

駕駛恍神急迴轉…自小客失控衝進人行道　撞倒13輛機車

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

殺害直播主前女友　兇手下跪猛磕頭求家屬原諒並免判死

懷疑老公偷吃！妻握菜刀怒喊：把你切掉　他嚇壞跳窗逃命...愣站遮雨棚上

手機狂跳刷卡通知！妻一查見「2女1男激情片」...驚知中風夫豪撒7200萬養小三

19歲「剛退伍」獨子騎機車撞電桿亡　父母認屍哭癱呆坐路旁

當兵好寂寞...他跟13歲妹要「塞入照」！約速食店廁所激戰　喊：讓老公提神

遭綁架勒索170萬！哥報警衝摩鐵救人…門一開見她貼男友開心歡唱「等錢來」

「國寶歌王」文夏疑遭下毒一度昏迷　看護到案否認

「黑戶寶寶」驗明正身　移民署協助印尼移工父子平安返鄉

連續與「未滿14歲」少女壞壞…還相約媽媽宿舍！法官竟拿前案證明減刑

駕駛恍神急迴轉…自小客失控衝進人行道　撞倒13輛機車

台北101觀景台史上最優惠！　國人無條件門票只要101元

快訊／91歲歌王被餵毒！妻痛訴：連站起來力氣都沒　狠看護睡超熟「叫半小時都沒醒」

政府為搶救青年失業率　4年將投95億推「青年就業方案」

台積電9月營收1021.7億元、月減3.7%　Q3財測近高標

殺害直播主前女友　兇手下跪猛磕頭求家屬原諒並免判死

人妻靠「抽獎」年賺288萬元！　平均日中1.5次...她曝關鍵秘訣

黃健庭談2022參選台北市長：如果柯文哲主動找　聊一聊也很好

12強／中華隊張力大　林加祐：心理壓力難想像

首度證實了！　美國研究：電子煙恐致「肺癌、膀胱癌」

91歲寶島歌王慘遭看護「點滴餵毒」　老婆親自出面說明！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

快訊／男坐北車外長椅死亡

連千毅「被認證的假包」　小編40字神回應

男子國5被酒駕攔檢　突然昏倒不治

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

18歲醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁

按摩師性侵比「噓」　女大生驚嚇忘了呼叫男友

外送員廟會送便當　一句話惹怒陣頭開打

一日情人爽收400萬！她完事後哀求：還我14萬

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳拆斷橋

快訊／撕毀台大連儂牆！陸客遭強制驅逐出境

賣淫大王撈3億被逮　應召妹跪哭求饒

更多熱門

相關新聞

少女求刪裸露影照　被賤男逼回拍片場硬上

台北尤姓男子和年僅17歲的女友交往不到1年就分手，尤男不甘心，竟把2人交往時拍攝的少女手握他下體等2支影片po上色情網站，前女友得知後，哀求刪除，尤男竟以此脅迫少女，回當初拍攝裸露影片的旅店房間，對少女性侵2次得逞，台北地檢署調查後，依拍攝少年猥褻影片、強制性交等罪起訴尤男。

男誘13歲嫩妹自拍猥褻照還活春宮

1滴血揭19年性侵舊案　惡男判刑13年定讞

手機放枕頭旁充電　哈薩克少女被炸死

想同居網路男　美少年開車跨321公里

關鍵字：

性交少女交友軟體

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

合照比OK手勢　環球影城員工開除

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面