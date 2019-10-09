桃機第三航廈簡化設計！拚明年中完成發包　林佳龍：這是最後一次機會

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。交通部長林佳龍表示，現在已朝設計簡化、符合預算方向來調整，預計今年底、明年初完成設計改善。桃機則預估明年中應可順利完成發包。

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▲第三航廈標案因工程難度高、爆預算，2023年完工目標再面臨挑戰。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機第三航廈因為過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致成本過高、預算超支，工程一直標不出去。另外，設計中一大亮點－出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊有13萬朵花瓣般的鋁管，工程難度很高、後續養護也麻煩，被認為是最需要簡化的部分。

▲林佳龍說，要求設計團隊依照符合預算方向來調整，預計今年底、明年初可完成設計變更。（圖／記者賴文萱攝）

對此，交通部長林佳龍今（9日）在立法院交通委員會中表示，第三航廈問題是預算不斷加、工程技術困難，再加上桃機疏於監督，讓標案失控，這都有疏失、要究責。

他表示，現在第三航廈設計，基於契約是要修改的，因為經費不斷增加，並不符合當時跟顧問設計公司的合約規定，現在已朝設計簡化、符合預算方向來調整，預計今年底、明年初完成設計改善後，半年內再次嘗試發包。他說，「這是最後一次機會」，如果設計顧問公司沒辦法完成，就會解約，但預估完成變更設計後，後面整個工程速度就會非常快，還是可能達到2023完工的目標。

▲王明德表示，已溝通好設計團隊，目前正在進行設計變更，12月底前會做出一個版本報告。（圖／記者賴文萱攝）

桃機公司董事長王明德表示，現行會就設計面、合約發包面、營運面來改善，目前已跟設計團隊溝通好，設計團隊願意放鬆所有設計條件，我們想怎麼改就怎麼改，做出非常大的讓步，部長也要求要在12月底弄出一個版本，讓案子可以往後去做，桃機會盡最大努力去做。桃機則預估明年中應可順利完成發包。