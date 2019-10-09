遭綁架勒索170萬！哥報警衝摩鐵救人…門一開見她貼男友開心歡唱「等錢來」

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

竹東警局近日破獲一起詐騙案，主嫌林姓女子疑因缺錢花用偕同男友陳姓男子自導自演綁架勒贖案，欺騙家人因投資失利欠了地下錢莊約150萬，又因利滾利再多20萬利息。林女與家人提及此事後先假裝失蹤、再假裝遭人挾持至家中向祖母要求拿錢贖人。警方獲報後立即成立專案小組偵辦，最終遭2人慘遭識破，只能俯首認罪。

▲新竹一對情侶疑自導自演謊稱遭人綁架，向家人勒索170萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查，陳男9月22日下午2時許偕同1名男子來到林女祖母家中談判，挾持祖母即刻交出林女所積欠的150元債務，因祖母當下沒有那麼多錢，雙方便協議一周後再交付。陳男9月27日因沒有接到承諾的付現電話，便直衝祖母住家處噴漆寫下「欠錢還錢」等字讓人心生畏懼。

林女胞兄見事態不對，便馬上前往竹北分局三民所報失蹤人口案請警方協尋，報案時他指稱，林女自9月初到台積電工作後就完全失聯，直到9月中接到一通陌生男子打來家裡討債的電話，表明林女積欠了150萬債務需還清才能重獲自由，對於妹妹可能將遭遇不測感到十分擔心，盼警方能盡快找到人。

▲陳男為恐嚇林女祖母交錢，直衝她住家處噴漆寫下「欠錢還錢」等字。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹東警方獲報後因此案涉及人命安全，立即啟動偵查搜救，在追蹤林女手機定位後發現她可能藏身在新北市土城區內的某汽車旅館，遂緊急派員前往查訪。在抵達汽車旅館後，警方發現林女竟開心在裡面跟男友陳男歡唱，根本就沒有遭綁架，初步推斷可能是自導自演，當場將2人帶回詢問。

▲警方在拿出監視器畫面及相關事證後2人才突破心防坦承犯案。（圖／記者陳凱力翻攝）

林女與陳男一開始矢口否認犯案，不過在警方拿出監視器畫面及相關事證後才突破心防坦承犯案，並表示整起事件從頭到尾皆為他們所策畫，目的只為騙取家人的錢來花用。事後兩人感到相當懊悔，沒想到警方會如此積極偵辦，結果不僅沒拿到錢還破壞了與家人間的感情，得不償失。全案警方將兩人依詐欺、毀損、恐嚇取財等罪函送地檢署偵辦。

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