「男生說帶妳去吃飯是請客或單純帶妳去」　她發問引討論：這才是我要的答案

▲您和對方出去是AA制嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，「男生說『帶妳去吃飯』，是請客還是單純帶妳去吃飯的地方？我兩種都遇過，只是想知道男生們都是怎麼想的」，結果引起不同看法。原PO看到網友的分析，直呼「這才是我想要的答案！謝謝你。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。有人認為，「帶妳去吃飯，為什麼要男生請客啊？帶妳去的意思和請妳不一樣吧。」原PO回，「因為用『帶妳去』，可以用『一起去吧』或是『要不要一起吃飯』。『帶妳去』有一種大男人的感覺，每個人想法不一樣吧。」

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也有女生分析，「很難說欸，我遇過（說）『帶妳去吃飯』，然後我要付錢時，對方就說『不是說帶妳來吃飯了嗎？付什麼錢』？所以這句話本身是看對方怎麼想。但基於做人道理，吃完還是要主動付錢比較好呦。」

▼原PO認為，男生說「帶妳去」有種大男人的感覺。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

也有人表示，「在台灣，男對女說『帶妳去吃飯』，應該就是指男生請客。男對女說『一起吃飯吧』， 那就不一定了。」原PO回，「這才是我想要的答案！謝謝你。」也有人附和，「基本上說『帶妳』就是請客，『一起吃飯』就是AA」；原PO回，「了解，謝謝你。」

其他人留言，「人帥：請不請都不會被懷疑；人醜：請不請都有問題」、「通常帶去吃飯就是請客，這是我的觀念」、「重點是吃飽後要幹嘛」、「不管是不是請客，我都會掏錢出來。這樣如果後續男方希望女方用其他方式回報，才可以合理拒絕。」

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