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Instagram新推「創建模式」　歷史上的今天可以變成新內容

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▲Instagram，IG。（圖／達志影像／美聯社）

▲Instagram推出「創建模式」新功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

Instagram最近動作頻頻，昨天才剛推出暗黑模式，今天又宣布擴展Stories功能。在Instagram限時動態中，有一個新的創建模式（Create Mode），用戶在新的創建模式下，可以選擇「歷史上的今天」的選項，那麼過去同一日所發的內容將能被調出，可以一併放在新的動態中。

Instagram認為，這項改變可以讓舊的非永久性的內容，也能成為新內容。Instagram發言人表示「這種新模式可以讓用戶在不先拍照的情況下，玩交互式貼紙，甚至可以將GIF當作下一則限時動態的背景」。

實際上，今年初Instagram就推出了名為回憶（Memories）的功能，但是它被隱藏在很不顯眼的位置，所以並沒有引起用戶的注意。

Facebook一直在改善強化Instagram，因為這是收入增長最快的一部分。不久前，Instagram還推出了單獨的相機優先程式Threads，由於這款應用程式跟Snapchat非常相似，一度讓Snapchat的股價下跌了5%。

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