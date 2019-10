Instagram新推「創建模式」　歷史上的今天可以變成新內容

▲Instagram推出「創建模式」新功能。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳心怡/外電報導

Instagram最近動作頻頻,昨天才剛推出暗黑模式,今天又宣布擴展Stories功能。在Instagram限時動態中,有一個新的創建模式(Create Mode),用戶在新的創建模式下,可以選擇「歷史上的今天」的選項,那麼過去同一日所發的內容將能被調出,可以一併放在新的動態中。

Instagram認為,這項改變可以讓舊的非永久性的內容,也能成為新內容。Instagram發言人表示「這種新模式可以讓用戶在不先拍照的情況下,玩交互式貼紙,甚至可以將GIF當作下一則限時動態的背景」。

實際上,今年初Instagram就推出了名為回憶(Memories)的功能,但是它被隱藏在很不顯眼的位置,所以並沒有引起用戶的注意。

Facebook一直在改善強化Instagram,因為這是收入增長最快的一部分。不久前,Instagram還推出了單獨的相機優先程式Threads,由於這款應用程式跟Snapchat非常相似,一度讓Snapchat的股價下跌了5%。

Say hello to your new camera, including the new Create mode (packed with fun new tools like the GIFs format). pic.twitter.com/0lX68CIaWT