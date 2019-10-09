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郭柯國慶同框　柯文哲：就是國慶日沒有什麼政治意涵

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記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在10日國慶日將連趕2場升旗典禮，其中，將特別出席北市府升旗活動，預期郭柯將第3度同框。柯文哲說，國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉我們當然是表示歡迎；柯還表示，郭台銘有問說能不能來，「我說廢話當然能來」，就做個邀請函給他。

▲▼柯文哲出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動。（圖／記者徐斌慎攝）

談到國慶日將會是郭柯3度合體，柯文哲說，國慶日就國慶日，「國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉我們當然是表示歡迎，不要想太多」，強調沒有什麼政治意涵，就是中華民國國慶日。

至於過去都沒有邀請郭台銘，今年特別邀請與會，柯文哲說，他（郭台銘）有問說能不能來，「我說廢話當然能來」，就做個邀請函給他；媒體追問，所以是對方主動想出席？柯說，「也不是說主動，是有問一下這參加可不可以，我說當然可以，歡迎」。

而對於有議員批評公器私用？柯文哲否認，稱批評的也可以來啊，沒有說不能來，「如果別人可以來你不能來，才是公器私用，大家都可以來怎麼會叫公器私用呢？」

而一早郭陣營幕僚一早特地到市府前廣場場刊，也有市府幕僚陪同，似乎有特別禮遇？柯文哲說，其實比較關心維安的都是警方，因為警方有責任要保護安全，所以通常會看一下動線，這也蠻正常的，「今天如果要是大牌藝人要來，我們也是要場刊，我想那是維安問題不是什麼，維安還是必要的」。

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