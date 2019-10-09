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羅文嘉質疑柯文哲智慧販賣機進校園：不要把我們當敵人、仇人

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▲▼民進黨台灣派對青年連線記者會 八位首次參選立委參選人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉上午活動結束後，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台北市教育局在國中小、高中建置智慧販賣機，強調力推智慧支付，但掀起各界討論。其中，也引起民進黨秘書長羅文嘉的注意，在臉書發文批評，目的是賺錢，卻說成是教育，他9日公開受訪時強調，他是一位家長，自己孩子在學校的關係，才深深了解這個狀況，其他家長跟他都有相同擔憂，因此提出建議，是提醒柯文哲市長把教育做好，不要把他們當敵人跟仇人。

對於智慧販賣機進入校園議題，有家長顧慮洩漏個資的問題，但柯文哲8日說明，大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，既然有人提及個資保護問題，已交代資訊局訂一個專章。

此一議題掀起討論，也引起羅文嘉的注意，他連續3日在臉書貼文談及此事。他認為，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉提到，有家長向他反映，「明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧」。他直言，對自動販賣機廠商而言，這是生意，目的是賺錢，絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。只有市長與教育局官員，為了掩飾違法，且教育部早有規定，販賣機不得入校，以及背後豈人疑竇的過程與動機，才會說要讓孩子學習自動支付與智慧交易。

對此，羅文嘉9日上午公開接受訪問時補充說，他是一位家長，自己孩子在學校的關係，才深深了解這個狀況，其他家長跟他都有相同擔憂，因此提出建議，是提醒柯文哲市長把教育做好，不要把他們當敵人跟仇人。

羅文嘉說，從教育角度，自動販賣機跟人工智慧有沒有關聯？柯文哲跟教育局說要發展人工智慧學習，強迫每一所學校裝設，「我希望聽到教育關聯是什麼，去年七月份才說明要廢除，廢除在學校販賣瓶裝水，為何一年就改變了？」

其次，羅文嘉質疑，為什麼重要政策，學校老師、家長會不能表示意見？面臨問題時，要怎麼處理應該要有意見表達的權利，不是教育局一紙公文學校就要辦，「我誠摯希望懸崖勒馬！」

再者，羅文嘉說，9月2日柯文哲才清楚表示，使用悠遊卡，就可以知道哪一個學生買了什麼東西，但教育局又說不會；而柯文哲又回應，稱既然大家對於學生消費個人資料有疑慮，那就要訂定專章。他批評，「既然這樣，可不可以專章訂好，再來執行政策，開放給學校有說不的權利」。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼柯文哲出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動。（圖／記者徐斌慎攝）

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