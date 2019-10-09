羅文嘉質疑柯文哲智慧販賣機進校園：不要把我們當敵人、仇人

▲民進黨秘書長羅文嘉上午活動結束後，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市教育局在國中小、高中建置智慧販賣機，強調力推智慧支付，但掀起各界討論。其中，也引起民進黨秘書長羅文嘉的注意，在臉書發文批評，目的是賺錢，卻說成是教育，他9日公開受訪時強調，他是一位家長，自己孩子在學校的關係，才深深了解這個狀況，其他家長跟他都有相同擔憂，因此提出建議，是提醒柯文哲市長把教育做好，不要把他們當敵人跟仇人。

對於智慧販賣機進入校園議題，有家長顧慮洩漏個資的問題，但柯文哲8日說明，大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，既然有人提及個資保護問題，已交代資訊局訂一個專章。

此一議題掀起討論，也引起羅文嘉的注意，他連續3日在臉書貼文談及此事。他認為，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉提到，有家長向他反映，「明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧」。他直言，對自動販賣機廠商而言，這是生意，目的是賺錢，絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。只有市長與教育局官員，為了掩飾違法，且教育部早有規定，販賣機不得入校，以及背後豈人疑竇的過程與動機，才會說要讓孩子學習自動支付與智慧交易。

對此，羅文嘉9日上午公開接受訪問時補充說，他是一位家長，自己孩子在學校的關係，才深深了解這個狀況，其他家長跟他都有相同擔憂，因此提出建議，是提醒柯文哲市長把教育做好，不要把他們當敵人跟仇人。

羅文嘉說，從教育角度，自動販賣機跟人工智慧有沒有關聯？柯文哲跟教育局說要發展人工智慧學習，強迫每一所學校裝設，「我希望聽到教育關聯是什麼，去年七月份才說明要廢除，廢除在學校販賣瓶裝水，為何一年就改變了？」

其次，羅文嘉質疑，為什麼重要政策，學校老師、家長會不能表示意見？面臨問題時，要怎麼處理應該要有意見表達的權利，不是教育局一紙公文學校就要辦，「我誠摯希望懸崖勒馬！」

再者，羅文嘉說，9月2日柯文哲才清楚表示，使用悠遊卡，就可以知道哪一個學生買了什麼東西，但教育局又說不會；而柯文哲又回應，稱既然大家對於學生消費個人資料有疑慮，那就要訂定專章。他批評，「既然這樣，可不可以專章訂好，再來執行政策，開放給學校有說不的權利」。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）



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