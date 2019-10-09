致死人數連續10年攀升！　惡性腫瘤拉低國人平均壽命近4歲

▲惡性腫瘤拉低國人平均壽命近4歲。（圖／路透社）



記者呂欣玫／綜合報導

內政部9日公布「2018年特定死因除外簡易生命表」，107年以惡性腫瘤為影響國人最大死因，若排除連續37年居國人死因之首的惡性腫瘤，國人平均壽命為84.63歲，與一般平均壽命80.69歲相比，增加3.94歲，但與原先的4歲以上相比已成現趨緩現象。

內政部指出，惡性腫瘤連續37年高居國人十大死因之首位，死亡人數已連續10年攀升，且惡性腫瘤死亡人數占全體死亡人數比例近年來皆在2成7以上。而導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力有關，相關單位近年來加強預防宣導及醫療工作，資料顯示排除特定死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般平均壽命差距已由4歲以上減至2018年3.94歲，呈趨緩現象。

▲內政部「2018年特定死因除外簡易生命表」。（圖／內政部提供，以下同）



另外，內政部表示，心臟疾病對國人壽命的影響次之，若剔除後可提高至82.38歲，增加1.69歲；肺炎為國人十大死因第3位，觀察近年來死亡人數已連續5年逾萬人，所占比例也連續3年超過7%，若排除國人平均壽命與一般平均壽命差距由2011年0.79歲增至2018年1.02歲，顯示肺炎防治及宣導工作需持續重視。

再就性別觀察，內政部指出，男性在特定死因除外之平均壽命與一般平均壽命差距高於女性之死因者，包括惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者有糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同。

總結來說，國人十大死因中前三大死因共計8萬3,774人，占所有死亡人數之4成8，若分別剔除此3類死因人數，可讓全體國民平均壽命分別增加3.94歲、1.69歲及1.02歲，顯示加強防治該類疾病得宜，將可有效達到延年益壽之目的；而男女性在主要死因結構上之差異、各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同，應持續強化宣導及防治工作。