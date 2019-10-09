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「黑戶寶寶」驗明正身　移民署協助印尼移工父子平安返鄉

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▲移民署台南市專勤隊積極幫移工的「黑戶寶寶」驗明正身，證明移工之父子關係，協助移工父子2人平安返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署台南市專勤隊積極幫移工的「黑戶寶寶」驗明正身，證明之父子關係，協助平安返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署台南市專勤隊在嘉義縣太保市一舉查獲9名印尼籍失聯移工，發現其中1名男性移工在台育有1名13個月大的男嬰，由於男嬰出生後，生母即不知去向，目前由同為失聯移工的女友協助照顧。專勤隊發現該男嬰是「黑戶寶寶」，經主動協助「驗明正身」，讓該移工父子平安返鄉。

▲移民署台南市專勤隊積極幫移工的「黑戶寶寶」驗明正身，證明移工之父子關係，協助移工父子2人平安返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊指出，該移工警方查獲前，男嬰與女友生活費用均仰賴他打黑工所賺取的微薄薪水勉強尚能支應，但遭查獲後，經濟來源中斷，男嬰等人生活恐陷入困境，急需專勤隊人員協助，該移工並表示希望能帶著兒子一起回家等語。

▲移民署台南市專勤隊積極幫移工的「黑戶寶寶」驗明正身，證明移工之父子關係，協助移工父子2人平安返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊人員聽聞該移工困頓處境後，基於同理心決定施予援手，馬上聯絡該移工之印尼籍女友，除協助其辦理自行到案手續外，並居間聯繫善心人士，協助男嬰進行安置事宜；惟在替男嬰辦理返國文件時，赫然發現男嬰在台未有出生證明，加上生母目前仍行蹤不明的情況下，僅能親子血緣證明做為替代；於是專勤隊人員又協請法務部調查局辦妥DNA親子鑑定，確認該名男嬰生父確為該移工無誤。

▲移民署台南市專勤隊積極幫移工的「黑戶寶寶」驗明正身，證明移工之父子關係，協助移工父子2人平安返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而男嬰在台等待返國期間，亦由佛教慈濟基金會台南分會，提供平日所需奶粉及尿布。該名移工父親對於我國政府人權施政及友善對待外來人口的細心做法，甚為感激。該案經專勤隊人員多方奔走，協調諸多單位辦妥相關手續後，父子2人終於在10月2日順利踏上返鄉之路，自高雄小港機場搭機返回印尼，為「台灣最美的風景是人」再一次做出具體的詮釋與印證。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，失聯移工在台產子個案偶有發生，基於聯合國兒童權利公約，避免黑戶寶寶衍生為無依兒童等問題，呼籲類似個案應儘速到移民署各縣市專勤隊自行到案，移民署會協助辦理返回母國手續。

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