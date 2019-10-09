媲美超級颱風！哈吉貝橫掃九州「已感颱風天氣」　東電剪樹枝怕停電

▲颱風哈吉貝路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

強烈颱風哈吉貝仍在持續增強，最大風速幾乎已達每秒60公尺，媲美「超級颱風」，日本氣象廳預測，哈吉貝不會減弱威力，將直接撲向日本。對此，日本各地也開始進行防颱準備。

氣象廳指出，颱風中心氣壓在24小時內下降超過40百帕，這種「急速強化」的現象是強烈颱風特有的情況，而哈吉貝的情況，則是從6日中心氣壓為992百帕，降至7日中心氣壓的915百帕，短短24小時內下降77百帕，相當罕見。

另外，哈吉貝最大風速已經達到每秒55公尺，媲美美國對「超級颱風」最大風速每秒60公尺的標準，且路徑一路從九州、四國，再橫掃本州，日本恐要面對嚴重的颱風災情。

目前哈吉貝以每小時20公里的速度往北西前進，預計12日至13日最靠近西日本，之後北上掃過本州。現在小笠原群島已經有強風吹拂，沖繩縣、鹿兒島縣等西日本及東日本的太平洋側地區也能感受到颱風天氣，不排除有暴雨強風可能。

對此，千葉縣的東京電力公司已經開始作業，將有可能被強風吹倒、砸向電線的枝葉修整過，避免像上次颱風造成千葉64萬戶人家停電；福島市的果農正值蘋果收穫時期，農家連忙加班採收，雖然蘋果顏色尚不到最美的情況，但還是搶先採收，就怕成果通通泡湯。

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