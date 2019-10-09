國慶大會10日熱鬧登場　總統府周邊人車管制看這裡

▲國慶日當天舉辦各項慶祝活動，警方也加強管制周邊交通。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

10月10日國慶日當天預計舉辦各項慶祝活動，警方也針對周邊交通進行管制，其中也分成2個階段進行管制，其一從9日22時至10月10日13時進行人車管制，第二階段於國慶日當天0時至13時，進行車輛通行管制，行人則不進行管制。

管制區域：第1階段：桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等所圍區域。

第2階段：中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；武昌街、忠孝西路、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等所圍區域。

而管制原則，從第1階段人、車管制，另第2階段：管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。管制區域外擴大交通疏導範圍也由東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

警方也提供建議替代道路，東西向車流：改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等。南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

▲國慶日當天晚上接連舉辦國慶酒會，警方也加強管制周邊交通。（圖／記者邱中岳翻攝）

至於國慶酒會活動時間，從10月10日17時至19時，而附近交通管制時間從15時30分至20時（視狀況提前或延後），管制區域從重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

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