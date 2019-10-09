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世大運選手村社宅20歲女疑失足墜樓　友目睹四肢變形慘死

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▲▼20歲女從社會住宅跌落四肢變形慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲20歲女從社會住宅跌落四肢變形慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市林口世大運選手村在賽後變為社會住宅，9日凌晨5時許自文化路一段的D區F棟社會住宅突然傳出巨響，民眾驚見一名女子倒臥地面、滿地鮮血，警消趕抵時鄭女（20歲）已無生命跡象，經送往醫院急救後仍傷重不治，警方初步並無發現遺書，整起墜樓原因仍待進一步釐清。

林口世大運選手村社會住宅位於林口仁愛路二段、文化一路一段之間，周邊交通及生活機能良好，近期第二波招租剛從4日開始申請，有3房及4房型等，優先戶44坪3房的月租金為1萬3500元（含管理費），吸引眾多符合資格的小家庭申請入住。

▼世大運選手村社會住宅近期開放第二波招租。（圖／翻攝自國家住宅及都市更新中心）

▲▼世大運選手村社會住宅近期開放第二波招租。（圖／翻攝自國家住宅及都市更新中心）

根據查證，鄭姓女子是倒臥在文化一路社會住宅的D區F棟後方，裡面已經有許多住戶承租，警消獲報到場時，鄭女已經倒臥在地面、四肢多處骨折變形，經判斷已經沒有生命跡象，送醫後仍不治身亡。

而鄭女友人表示，鄭女墜樓之前還有跟他聊天，但自己去廁所回來後發現鄭女站在窗邊，疑似是失足墜樓，發現後他隨即通報警消到場，住宅內並未找到遺書，詳細的墜樓原因仍待警方相驗、採證後進一步釐清。

▲▼20歲女從社會住宅跌落四肢變形慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

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