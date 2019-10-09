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按摩師爬上床性侵還比「噓」　女大生嚇到夾腿！忘了呼叫布簾外男友

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▲▼北市1名女大生與男友相約按摩舒壓，但沒想到隔著布簾遭技師性侵得逞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女大生遭阮姓按摩師性侵時(右)，男友（左上）就在布簾外的床上接受按摩。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北一名女大生9月間男友到養生館按摩，2人隔著一塊布簾各自躺床上，沒想到女大生閉眼享受紓壓時，越南籍按摩師竟偷偷褪下女大生的褲子，趴上床性侵，還比出「噓」的動作，女大生本能夾住雙腿反抗，卻嚇到忘了求救，隔天凌晨回家才跟男友哭訴，台北地檢署9日將冒用他人身分的阮男依妨害性自主等罪起訴。

起訴指出，阮姓按摩師2014年以移工身分申請來台，隔年就被通報逃逸遭註銷居留許可，但他卻冒用台籍人士的身分，從2019年7月起，到台北市開封街的1間養生館應徵擔任按摩師。

▲▼物理治療,按摩,復健（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲阮男先幫女大生按摩腳底，然後引導到按摩床上更換寬鬆衣褲。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

9月9日晚間10點半左右，被害女大生和男友一起到養生館按摩，2人分別由不同按摩師服務，阮男幫女大生做了腳底按摩後，就引導女大聲到按摩床上，等女大生換穿養生館提供的寬鬆上衣和短褲後，阮男就把隔間布簾拉上。

阮男持續幫女大生按摩到隔天凌晨，要求女大生從趴著轉成仰躺，然後開始從肚子、下腹部、大腿內側，循序往下按摩，並趁機慢慢褪下女大生的短褲，接著阮男也脫下自己的褲子，爬上床跪在女大聲雙腿間性侵。

▲▼物理治療,按摩,復健（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生閉著眼睛享受按摩紓壓，卻慘遭阮男爬上床性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原本閉著眼睛的女大生驚覺異狀，本能的夾緊雙腿極力反抗，但阮男仍強行把女大生雙腿向外掰開，對女大生比出「噓」的動作，女大生嚇到完全忘記呼救，在驚恐之下和男友離開各自回家。

因男友發現女大生講話吞吞吐吐，經電話中追問後，女大生仍不敢說，掛了電話，才用簡訊告訴男友受辱。檢警獲報後，緊急循線將阮男逮捕，由檢察官向法院聲押獲准，並在9日依冒用他人身分、強制性交等罪起訴。

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