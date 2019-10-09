蘋果悄悄更改iCloud Drive新功能發布時間　從秋季末變「明年春季」

▲蘋果macOS Catalina已於昨（8）日正式推出。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果macOS Catalina已於昨（8）日正式推出，為Mac用戶帶來許多功能上的更近。不過稍早外媒卻發現，在macOS Catalina的英文版介紹中，蘋果已悄悄更動了iCloud Drive檔案夾共享的發布時間，從原先的「秋季末推出」，改成「春季」。

根據蘋果官方的描述，macOS Catalina增加了「iCloud Drive檔案夾共享」新功能，該功能可透過私人連結共享儲存於iCloud中的檔案夾，擁有存取權限者皆可看到檔案夾的內容，也能加入新檔案並取得檔案的最新版本。蘋果過去僅允許用戶共享及共同編輯單個文件，而非個文件夾，而這是Dropbox等其他雲端硬碟的重要功能之一。

最初此功能預計將於今年秋季末推出，不過稍早外媒發現，蘋果官網上macOS Catalina新功能介紹中，「iCloud Drive檔案夾共享」功能右上方的「*」符號註記，已悄悄將「秋季末推出」字樣改為「春季」。因此，同樣以「*」字號標註的「通訊限制」功能，預計也將一同推遲至明年春季發布。不過在台灣版的蘋果官網上，目前仍是註記「秋季末推出」。

▼iCloud Drive檔案夾共享功能發布推遲。（圖／截自蘋果官網）



此功能在iOS 13上也有相對應的更新，不過蘋果官網並未更動iOS 13新功能介紹「iCloud Drive檔案夾共享」的「*」符號註記內容，因此在iOS 13上，該功能仍維持在今年秋季末推出。

iOS 13在beta版期間便對iCloud Drive進行了大規模的更動，除了添增文件夾共享功能外，也可以固定文件以保持下載狀態。不過許多測試人員的報告指出，更新後的iCloud Drive常出現資料丟失或資料損毀的情形。

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