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陸小學夯跳繩「每分鐘170個」　家長崩潰：簡直是學生的命

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▲▼大陸跳繩補習班超夯，1年10萬還擠破頭 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲大陸小學生練習跳繩夯，圖為跳繩補習班。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸小學近來重視學生跳繩能力，還有老師要求全班同學每天堅持體育鍛煉，還要拍影片「打卡」，其中，跳繩每分鐘起碼要跳170個，達到185個才算優秀。有家長因為假期出遊忘了帶跳繩，無法讓子女練習而感到焦慮，直呼，「現在跳繩簡直是小學生的命啊！」

《錢江晚報》微信公眾號報導，按照大陸國家體測標準，小學二年級男生跳繩每分鐘117個即滿分，每多跳2個可以額外再加1分，最多加20分，所以每分鐘跳157個就能拿到120分。

有小學六年級的體育老師，對高段的跳繩要求是每分鐘180多個，「因為這是高段拿120分的標準。低段學生每分鐘能跳到160~170個已經很不錯了。」

▲▼大陸跳繩補習班超夯，1年10萬還擠破頭 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲大陸跳繩補習班。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

報導指出，也有部分學校的跳繩要求比體測標準還高出一大截，有位民辦（私立）小學二年級的女生家長就告訴記者，他們班老師的要求是女生每分鐘跳176個。

根據報導，跳繩是大陸如今許多小朋友遠行必帶的裝備，因為每天都要練習，甚至得每天打卡，有家長表示，「我感覺兒子上的是體校。」

報導指出，因為跳繩便於練習，對場地要求不高，即使在家也可操作，而且低段孩子剛從幼兒園升上來，或多或少都練過跳繩，家長又格外關註剛升學的孩子，重視程度也比高年級更明顯。

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