IG深色模式來了！更新iOS 13、Android 10就可切換

▲IG介面也可切換成深色模式了！（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

隨著現在有許多作業系統都可讓使用者自動切換深、淺介面，Inatagram也「隨波逐流」在最新的版本更新中，帶來深色模式；這次的更新，會隨著使用者在手機系統中選擇顯示淺色、深色模式，Inatagram的介面也會隨之更改。要注意的是IG的深色模式因為是隨著手機本身的設定而切換，所以唯有升級到iOS 13與Android 10的用戶才能享有喔。

在iOS 13作業系統中，有兩種方式可以切換成深色模式，分別是「下拉式選單」與「設定」兩個地方進行切換。如果要喚出下拉式選單，記得是從右上的角落往下拉，並輕點調整螢幕亮度的選項，再點選左下角的「深色模式開啟」即可。

▼從iPhone螢幕右上的角落往下拉，並輕點調整螢幕亮度的選項，再點選左下角的「深色模式開啟」即可。（圖／記者邱倢芯攝）

而針對習慣使用「設定」來調整的用戶，在開啟「設定」後，再點選「螢幕顯示與亮度」，螢幕的最上方就可以讓你選擇要淺色還是深色。透過兩種方式，都可以更改iPhone上的介面顯示深淺色，而IG的介面也將會隨之更改。

▼從iPhone設定當中，一樣可以自由切換介面的深淺色。（圖／記者邱倢芯攝）

另外在Android用戶方面，一樣也是分為「下拉式選單」與「設定」兩個地方進行切換。Android介面操作較直覺，只要從螢幕最上方往下拉即可喚出「下拉式選單」，之後再從選項中找到「夜間模式」即可一鍵切換介面深淺色。

▼在Android手機中，「下拉式選單」一樣可以一鍵切換介面深淺。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你想從「設定」來進行切換，那麼在點選進「設定」後點選「顯示」，並找到「夜間模式」，點選後即可開啟深色模式了。不過要注意的是，搭載Android系統的手機品牌較多，設定介面中有些可能會稱之為「夜間模式」，也有其他手機會將其稱為「深色主題」，這部分Android用戶要注意一下，以免找不到切換的按鍵。

▼搭載Android系統的手機品牌較多，設定介面中有些可能會稱之為「夜間模式」，也有其他手機會將其稱為「深色主題」。（圖／記者邱倢芯攝）

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