涉中華電信線上光明燈弊案百萬交保　鄭銘坤再喊冤：司法會還我公道

▲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤澄清喊冤，「司法會還我公道。」（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

檢調偵辦中華電信網路光明燈弊案，查出大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人涉案，鄭銘坤父女複訊後諭令100萬元、20萬元交保候傳。鄭銘坤9日上午在家門口受訪時表示，他當時同意女兒公司股東到鎮瀾宮擺機台，試做3個月就沒了，喊冤稱「司法會還我公道」。

近年來電信業者與各大廟宇合作推出線上光明燈，大甲鎮瀾宮也加入服務信眾，不料卻傳出弊案。台中地檢署獲報，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤婦女等人涉嫌違反《證券交易法》、《商業會計法》、及《刑法》偽造文書，8日上午指揮台中市調查處持搜索票前往鄭等人住處、公司等6處搜查，帶回相關書證、物證等。

承辦檢察官經漏夜偵訊後，認為鄭銘坤、及其女兒與另3人犯罪嫌疑重大，有羈押原因但無羈押必要，9日凌晨1時許裁定鄭銘坤100萬元交保、女兒20萬元交保，另涉案趙男50萬，李、謝2人20萬元交保，5人均限制出境。

鄭銘坤交保後大聲喊冤，表示整起事件係因女兒公司股東因生意糾紛而起，但他卻無端遭到捲入，還直呼「這都要怪中華電信，怎麼會變成什麼證券交易法？中華電信騙老百姓！」

他上午10點半也在家門口受訪說，當時對方來拜託他跟鎮瀾宮、中華電信三方面作光明燈用手機點，他覺得中華電信很好，這是一個很好的行業，可以促進年輕人點光明燈。結果，機台載到鎮瀾宮試用3個月就載走了，鎮瀾宮也沒跟他簽合約，只提供給他試做而已。

鄭銘坤說，他身為爸爸，女婿過世，女兒有3個小孩要照顧，搬回家跟他住。平常當然會問她說「工作做得好嗎？」當爸爸的要關心。

媒體問到，為何會指控你涉入其中？他表示，現在還在問，無法說明，他相信台灣的司法，只能等司法還他公道。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

►獨／探訪廢棄眷村電視機開機 電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

►色軍人網路把13歲嫩妹 誘騙她拍「三角洲+柱狀物」還到速食店活春宮

►大雅惡火2勇消喪命 檢警消會勘現場查清「死亡真相」