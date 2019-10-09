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台南環團提歐欣案「新事證」　請地檢署重啟調查

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▲台南環團再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請台南地檢署重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南環團再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請台南地檢署重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環盟於10月7日收到台南地檢署公文，公文記載環團告發歐欣公司「水土保持計畫」的「邊坡穩定分析」資料有錯，以及歐欣場址牛埔溪支流流向有北偏且故意畫錯方向到歐欣掩埋場址北邊嫌疑，檢方表示「查無事證」，台南環團9日上午再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請台南地檢署重啟調查。

▲台南環團再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請台南地檢署重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環境保護聯盟黃安調理事長表示，環團10月7日接到檢方以「查無事證」回覆之前對歐欣水保計畫的告發，環團緊急再整理「新事證」並向檢方提出再告發，新事證包括：一、歐欣掩埋場址的底部高程為65公尺，但歐欣公司水保計畫中的邊坡穩定分析資料卻涉嫌偽造加高掩埋底部高程，涉嫌偽造動機乃為提高安全係數以通過審查；二、歐欣公司沒有依照水土保持技術規範20條進行所有觀測井的雨季、乾季及暴雨的地下水位量測，在邊坡穩定分析資料卻憑空出現暴雨等地下水位資料，明顯涉嫌偽造，邊坡穩定分析結果也不可信，歐欣公司涉嫌偽造，請地檢署重啟調查。

▲台南環團再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請台南地檢署重啟調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示，台南地檢署來函表示歐欣場址於2009年調查的牛埔溪支流，流向是由70公尺泥岩爬到80幾公尺高的泥岩上，而且流向箭頭朝90公尺更高泥岩方向流，這可信嗎？ 如果台南地檢署檢察官相信的話，那台南地檢署的調查專業將被質疑，請台南地檢署務必重新調查歐欣公司水保計畫的錯誤與涉嫌偽造。

台南環盟等環團為於收文內7日提出要求重啟調查，特於國慶前一日再提新事證，請台南地檢署重啟動調查歐欣公司涉嫌偽造水保計畫，勿讓司法威信掃地。

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