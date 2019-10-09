教授盜用580萬補助款「脫衣舞俱樂部狂歡」　還不出秒辭職…學校傻眼慘賠

▲教授在10年間挪用580萬公款，豪灑在脫衣舞俱樂部等娛樂場所。（示意圖／pixabay）

記者何文君／綜合報導

美國賓州卓克索大學（Drexel University）工程學院在審核資金時發現，教授恩旺帕（Chikaodinaka D. Nwankpa）在10年間陸續挪用18萬9062美元(約新台幣581萬元)的公款，到脫衣舞俱樂部等地狂歡，被發現後立刻辭職落跑。由於這筆經費屬於聯邦政府補助款，學校只能硬著頭皮賠償積欠的款項，檢察官也介入調查。

據《CNN》報導，校方在內部審計時發現，恩旺帕於2007年7月到2017年4月之間，陸續挪用公款花在脫衣舞孃俱樂部、iTunes和其他聲色場所娛樂項目。東窗事發後，恩旺帕立刻開始休假，隨後離職；由於這筆款項是聯邦政府給予的補助款，因此檢察官也介入調查。

檢察官麥克史溫（William McSwain）表示，這是公然且大膽的詐欺行為，也是對公共資金可恥的濫用，提供補助款的機構原先希望經費能用在能源及海軍技術上，以實現公共利益，卻遭惡教授拿去用在私人娛樂。

校方無奈表示，目前恩旺帕只歸還5萬3328美元（約新台幣164萬元），為避免聯邦政府對學校提出進一步的法律行動，剩下的款項將由校方全數償還。

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