轄區立委選舉跨屏東1+2選區、原住民　內埔警連兩天任務講習

▲屏東縣內埔警分局轄區跨屏東1、2選區及原住民立委選區，選舉治安維護工作的複雜性，連兩天召開任務講習，擬訂治安作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020總統、副總統暨立法委員選舉，屏東縣內埔警分局轄區跨屏東1、2選區及原住民立委選區，選舉治安維護工作的複雜性，更甚於其他分局，選情也趨於激烈，該分局連兩天召開任務講習，擬訂治安作為，確保選舉順利平安落幕。

▲▼治安講習。

內埔警分局於7日、8日兩日，針對215名分局員警及擔任投開票所警衛勤務協勤民力進行選舉工作任務講習，針對選舉期間候選人住居所（服務處）安全維護工作可能發生的布條及宣傳車遭毀損事件，擬訂預先機處及因應作為。

內埔警方說，該轄區在明年立委選舉，涵蓋區域立委第一選區（內埔鄉及瑪家鄉）及第二選區（萬巒鄉、泰武鄉），另瑪家鄉及泰武鄉同時也屬於山地原住民立委選區，轄區3個選區交錯，選舉治安維護工作的複雜性，更甚於其他分局。藉由這次講習除加強同仁瞭解轄區選舉治安情勢，因應勤務需求外，並要求強化同仁執勤的應變能力，以期順遂執行選舉安全維護工作。

分局長蔡耀順期勉員警及協勤民力，勤務的執行應謹慎，恪遵「行政中立」，避免引發後議；業務的處理，應秉持立場的超然，「依法行政」；安維各項工作上必須嚴守正當法律程序，不問顏色與立場，只問是非與證據，以贏得社會與人民的信賴。