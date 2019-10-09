Mr. Onion母公司天蔥減資48.26%　臨股會今日通過目標引進策略夥伴

▲連鎖餐飲品牌「Mr. Onion」母公司天蔥國際今（9）日召開臨時股東會，通過決議辦理減資新台幣8651.8萬元彌補虧損案。圖為天蔥董事長盧俊賢。（圖／記者林淑慧攝)

記者林淑慧／台北報導

連鎖餐飲品牌「Mr. Onion」母公司天蔥國際今（9）日召開臨時股東會，通過決議辦理減資新台幣8651.8萬元彌補虧損案，擬辦理減資幅度約為48.26%；天蔥表示：希望透過這次的減資案，調整公司整體財務結構，藉此提高新資金注入及未來引進策略夥伴參與的可能性。

天蔥國際今日也公佈9月營收為新台幣1350.7萬元，相較去年同期減少 29.89%，主要原因為營業店數減少。

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▲天蔥餐廳Mr. Onion更換菜色即將強勢回歸，希望藉以帶動營收成長。（圖／天蔥提供）

天蔥表示，公司截至107年12月31日止，待彌補虧損計新台幣179,497,255元，為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，9日臨股會中通過辦理減資新台幣8651.8萬元，銷除已發行股份8,651,800股。依目前實收資本額179,281,960元（其中已公開發行且上櫃普通股股本為164,281,960，未公開私募普通股股本為15,000,000元，計已公開發行且上櫃普通股股數為16,428,196股，未公開私募普通股股數為1,500,000股，合計17,928,196股）計算，約減資比例約為48.26%。

天蔥進一步表示：減資後之實收資本額為新台幣92,763,960元，發行股數9,276,396股（其中公開發行且上櫃普通股股數為8,500,267股，未公開私募普通股股數為776,129股）。股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比率計算，依前項已發行股份總數計算，每仟股減少482.58062股，即每仟股換發517.41938股。

目前天蔥在港點部分「點8號」營運狀況持續加溫，不論是光復店還是林口店都獲消費者好評也同步帶來平均每天5至6輪翻桌率的滿座人潮。西餐部分有別於Mr. Onion，新品牌喜滋客主打多元的獨門醬汁加上90分鐘自助吧，9月中開幕後也有不錯的反應，業績有逐漸加溫的機會，台茂店也於今日開幕，搶國慶連假商機。