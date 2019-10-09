追愛小三被騙光家產…他妻離子散精神崩潰　脫衣遊蕩狂搥胸嚇壞人

▲陳男在澳門認識小三，追愛至當地，豈料被騙光家產，落魄回台。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮陳姓男子，近日疑情緒不穩，經常在鎮公所附近徘徊，甚至將衣物脫個精光，只剩一件內褲就差「露鳥」，還會搥胸自殘，附近住戶稱陳男數年前遭澳門「小三」騙光家產，承受不住打擊精神崩潰，才會如此脫衣自殘。有民眾通報警方後，警到場幫他穿好衣褲以免走光，折騰數回後，將陳男送至草屯療養院強制就醫。

「又來了！」年約50歲的陳男，近日常在鎮公所北辰街附近徘徊，除自言自語不知說些什麼，還會當眾脫衣，甚至脫到只剩內褲，引起路過及洽公的民眾側目，當地居民看不下去，趕緊報警處理。

見1男1女的警察趕到，陳男慢條斯理的穿穿脫脫，盧了近15分鐘，男警才剛幫他穿好衣服，他又想把褲子脫下，女警見狀立刻大聲斥喝，陳男被阻止後又瘋狂搥胸，不知所云的向員警說他身體不好，媽媽叫他去澳門看醫生。2員警未免他繼續自殘，只好將他上銬並通知衛生所將人帶走，結束這場街頭鬧劇。

當地民眾說，陳男經常提到去澳門，而附近鄰居則稱，數年前他認識澳門的「小三」，熱戀當頭追至當地，豈料被騙光家產，落得人財兩失，落魄回台後獨自一人生活，精神狀況慢慢出現不穩定的情形，近來情況愈加嚴重，常遊蕩街頭且脫衣，只好請求警方協助。

據了解，陳男原是台中人，與老婆很早就離婚，而孩子也完全棄他於不顧，加上若「小三」情節屬實，種種打擊使他精神崩潰也是情有可原。警方說，陳男從9月底開始就在鎮公所附近徘徊，諸多怪異行徑讓附近民眾不知該如何處理，在10月初即通報警方，最後將陳男送往草屯療養院強制就醫治療。

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