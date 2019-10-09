醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁！父母疑包庇「警沒上門就沒事」　錯過減刑時機

▲林生是高醫大高材生。（圖／翻攝林生臉書）

地方中心／高雄報導

高雄醫學大學接連兩天驚爆學生都登上社會版面，一名林姓學生竟然只是為了爭跳舞場地，居然利用「化骨水」殺人，手法相當兇殘、冷酷，對此高雄醫學大學緊急發表聲明，已經啟動關懷機制，不過也隨著這起事件爆發後，涉案的林姓學生臉書緊急關閉。

據了解犯下潑灑化骨水犯案的林姓學生，是畢業於高雄市一所知名高中，後來是以申請入學方式進到了高雄醫學大學，他是家中獨子，高中期間相當活潑外向，不僅有參加童軍社，各類校內活動都可以看到他的身影，但是根據警方私下表示，他有情緒管理方面的問題。

為了醫治他情緒管理方面問題，父母親也曾帶著他前往身心科就診，不過學業優異的林生，卻把知識用錯地方，因為他向警方表示當初會選擇使用「化骨水」，是因為在高中化學課上學過「氫氟酸、硫酸對人體有嚴重傷害」，所以自己才跑到化學行來購買。

▲林生高中時期相當外向、陽光。（圖／翻攝林生臉書）

但是林生整個犯案行為可以說是相當冷靜，雖然化學行有詢問用途，他僅有回答「自己是高醫學生要進行實驗」，還給了校方的統一編號，店家才不疑有他；而且他在犯案之後，雖然也受傷，但是當時他並沒有叫救護車，而是自行搭車到醫院就診，面對醫護人員詢問受傷原因，也是以「實驗」來帶過。

面對兒子鑄下大錯，在林姓學生住院期間，父母親早就知道兒子對人潑酸，但卻沒有在第一時間攜子自首，甚至還疑似想包庇罪行，稱「等傷好了再自首」、「警察沒找上門就沒事」等等言論，不僅讓知情人員搖頭以外，也嘆「溺愛不是愛」，錯過了減刑的機會。

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高雄醫學大學聲明全文：

該生於入學前的行為遭起訴情事說明，該生目前確為本校在學學生，目前正常在學，其涉案行為是在入學之前，就學期間正在進行法律審議之程序，該生為本校高關懷學生，入學後本校即主動關懷並啟動校內關懷輔導機制，知悉其入學前之涉案行為後，立即成立多方位專案輔導小組(結合系主任、導師與學務處輔導組心理師以及校安人員) 共同輔導諮商，在維護校園安全的前提下，協助提供該生心理支持與輔導，期望該生盡快適應大學學習生活，並勇於面對司法。

在校方積極努力下，目前該生持續接受輔導中，各方表現穩定。本校身為醫學大學除一般教育使命外，更有特別的醫學教育理念與責任，對於學生入學前的犯錯行為，也希望能過校園教育來讓學生有回歸社會的機會，校方也絕對尊重司法並將依法律最後判定，依校內程序與規定辦理，高雄醫學大學將盡一切努力保有每一位學生的受教權並維護校園安全，善盡教育之責。