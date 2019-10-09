台南市消防局第六救災救護大隊公園分隊　辦公廳舍興建工程開工動土

▲台南市消防局第六救災救護大隊公園分隊辦公廳舍興建工程開工動土儀式，由市長黃偉哲親臨主持，邀請各界民意代表、消防及義消等單位共同舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊公園分隊辦公廳舍興建工程開工動土儀式，於10月9日上午由市長黃偉哲親臨主持，黃偉哲市長說，北區很多比較舊的社區，較舊的社區很多年長者，房屋也比較舊，所以許多碰到的救災搶險救護的狀況就會特別多，所以市府要提供打火弟兄較好的工作環境是刻不容緩。

台南市消防局公園分隊位於台南市北區公園北路上，消防廳舍已有44年之久，且內部老舊狹小，消救人員居住環境不佳及車庫空間不敷使用等因素，該土地亦屬財團法人台灣省私立台南仁愛之家所有，鄰近民宅及大樓無法擴建、租用等因素，決定覓地重建公園分隊。

公園分隊轄區涵蓋市區許多重要的公共建設，如台南火車站、學校及眾多具指標性建物，人口稠密且交通流量十分龐大，新址位於台南市北區北門路二段與東豐路口（開元陸橋旁）用地約計2047平方公尺，預計興建地上3層、總樓地板面積約963.49平方公尺（291.46坪）之RC建築物，總經費達新台幣3336.5萬元，預計2021年12月份完工落成啟用。

消防局局長李明峯表示，公園分隊隊舍老舊不勘而使消防人員居住環境不佳，影響服勤品質，遂積極爭取經費並獲得市議會的支持，自2017年度起分年編列預算，新廳舍在未來開元陸橋拆除及鐵路地下化完成後，鄰20米寬之計畫道路，於北門路與開元路交會之交通要塞，將可大幅改善車輛出入動線，亦可解決目前土地租用及提升分隊居住品質等問題，也為北區民眾提升服務品質。

市長黃偉哲強調，消防為城市安全的主要關鍵，打火弟兄們默默守護市民的生命財產安全，為打造安全無虞的生活環境而努力，也讓消防同仁有更舒適的執勤及辦公環境，有效提升本市救災救護品質與效率。將來新建築融入在地地景，藉此拉近與民眾的距離感，期待成為台南市的新指標，更期盼本工程能如期如質順利完成。