直擊NBA上海賽／贊助商爆撤退潮！場外攤位「拆到剩2家」

記者陳政錄、蔡紹堅／上海－台北連線報導

「NBA中國賽上海站」湖人VS籃網的比賽預計10日登場，但《ETtoday新聞雲》9日在賽場外發現，原先快要搭建完成的贊助商攤位，現在已拆到剩下兩家。據了解，攤位拆除工作還在進行中，將會全部拆除，這也為即將開打的比賽增加了不確定性。

▼場外攤位拆到剩兩間，地上可見到拆下的雜物。（圖／記者陳政錄攝，下同。）

NBA每年都會舉辦季前熱身賽，今年中國賽上海站在上海的「梅賽德斯－奔馳文化中心」舉行，賽前幾日就有工作人員在場外搭建贊助商攤位，布置相關宣傳物，包含知名運動服飾品牌及運動飲料品牌等。

不過，疑似受「莫雷事件」影響，記者9日上午在場外發現，許多贊助商的攤位都已經被拆除，只剩下NBA球衣及運動飲料的攤位，且工作人員還在持續拆除中，現場四處可以見到被拆下來的鐵架、布條、電線等物。

現場工作人員告訴記者，他們原先已經快要完成搭建，但昨天突然收到通知要拆除，所以今天應該會全部拆完。

據NBA中國官方窗口9日上午的說法，10日晚間的NBA中國賽上海站將照常舉行。但從攤商已經開始拆除攤位，大動作撤出的景象來看，10日晚間的湖人VS籃網恐還有許多不確定性。

▼NBA上海賽將在上海「梅賽德斯－奔馳文化中心」登場。