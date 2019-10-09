桃機二航廈擴建工程收賄弊案　工程師認罪繳贓款百萬獲交保

▲桃園機場二航廈擴建工程弊案，涉嫌收賄的吳姓工程師8日出庭時當庭認罪，獲40萬元交保。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署針對桃園機場二航廈擴建工程弊案，8日針對被收押的吳姓工程師召開偵查庭，吳當庭坦承認罪，允諾繳回百餘萬元不法所得，檢察官認為吳已無羈押必要向法院聲請交保，地院諭令以40萬元交保候傳；本案另一收押共犯林姓工程處長則仍在羈押中。

檢調指出，桃園機場二航廈擴建工程案，今年8月間爆發桃機公司幹部收受回扣弊案，地檢署指揮調查站等同步搜索桃機工程處、廠商等多人到案，其中工程處林姓處長、吳姓工程師因收賄被依貪汙治罪條例收押。

檢方8日開庭，已羈押月餘的吳姓工程師當庭認罪也表達悔意，允諾繳回收受的百餘萬元不法所得，檢察官認為吳既已認罪並無羈押必要，向法院聲請交保，地院法官諭令40萬元交保候傳；吳姓工程師家人獲悉可獲交保，立即準備款項前往地院辦理交保手續。



時代力量立委黃國昌針對此案曾在臉書抨擊：「桃機航廈、跑道等多項高達40億的工程發生貪污弊案，回扣超過億元，難怪做為國家門面桃園機場，充斥著豆腐渣工程，跑道被譏諷比第三世界國家還不如，淪為國際笑話！」黃還提及：「上億元規模回扣，是一個處長吃得下來的嗎？期待檢調徹底清查金流，將所有貪腐不法垃圾，全部揪出來，繩之於法。」

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