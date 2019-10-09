桃機地勤拖飛機「3天2撞」狂出包　限期不改善...民航局最重罰300萬

▲桃機地勤出包，害日本航空飛機擦撞空橋。（圖／翻攝自FB社團爆廢公社）

記者賴文萱／台北報導

桃機地勤操作拖車頻出包，近來3天就2撞，導致日本航空、阿聯酋航空班機受損，今年截至目前已累積6起事故。立委葉宜津怒批，不知道桃機到底是停機坪，還是遊樂園玩碰碰車的場地，要求交通部負起責任督導。民航局長林國顯表示，會要求桃勤公司限期改善，若無改善，將依民航法開罰60-300萬。

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▲交通部長林佳龍及民航局長林國顯表示，將要求出包地勤單位負起責任改善。（圖／記者賴文萱攝）

回顧今年桃機地勤出包事故，1月發生油罐車刮傷台灣虎航飛機；2月發生桃機扶梯車撞華航機翼；6月發生聯邦快遞的拖車聯結器故障撞擊華航機腹；8月發生中油加油車刮傷機翼；10月6日發生桃勤拖行日航飛機擦撞空橋；10月8日發生拖車操縱不慎，導致阿聯酋A380機鼻爆胎。

▲阿聯酋航空一架A380，近日也因拖車操縱不慎，導致飛機機鼻爆胎。（圖／ETtoday資料照）

立委葉宜津在立法院交通委員會質詢時批評，今年6次事故，每次都說要檢討，但真的有在檢討嗎？都不知道桃機到底是停機坪還是遊樂園玩碰碰車的場地？她強調，桃勤的股份，交通部占49%、華航占45%，要求交通部負起責任督導。

交通部長林佳龍回應，目前了解這幾次事故都是人為因素，到底是訓練不良還是沒有按照SOP，或是設計動線出問題，交通部已啟動督導機制，會做徹底的檢討。他也說，現在大量飛機起降，桃機負荷很重，但更要去精進每個操作者不能有任何疏失，以後會嚴格要求，也會要出包單位負起責任。

林國顯則表示，今年以來桃機地勤事故共有6件，包含中油、桃勤等，若涉及人員訓練不足、SOP沒規定清楚或是人員沒照SOP，民航局要求他們儘快提出檢討報告。他表示，桃勤最近人事變動多，也會要求他們檢討人事異動跟現在的管理是不是有關係，並儘速改善。

其中，依《民航法》112-3條，違反航空站作業規定，可開罰公司6-30萬；若單位限期無改善的話，可再依《民航法》112條，開罰公司60-300萬。

另外，立法院交委會也通過立委葉宜津、鄭寶清、陳歐珀的臨時提案，有鑑於近期3天內桃勤公司發生2次拖車拉飛機導致嚴重碰撞，事故主因皆為人為因素，顯示桃勤公司對其員工訓練嚴重不足，建請桃勤公司對上述2次重大疏失提出說明與檢討，並於一個月書面報告送至交委會。