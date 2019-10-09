馬英九跟郭台銘愛的抱抱遭韓粉砲轟　蔡沁瑜：心疼、無奈、無言

▲郭台銘與馬英九同台。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九日前與鴻海集團創辦人郭台銘在活動上擁抱，結果引來韓粉攻擊。對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜9日接受廣播訪問表示，對於馬英九被攻擊真的很不捨，也很心疼。

郭台銘退黨後6日第一次與馬英九同台，針對馬英九日前在韓國瑜的造勢場合遭噓下台，郭台銘幽默的問馬英九「要我抱抱嗎？」接著兩人就笑著大方在鏡頭前擁抱。結果此事遭特定媒體報導，「國民黨奶水盡養這種咖」，還說要開除馬英九黨籍。

蔡沁瑜說，馬英九跟郭台銘是好朋友，郭台銘私下都叫馬英九「馬校長」，當天狀況兩人是在自然而然的情況下擁抱，兩人都是真情流露，「好朋友見面，為什麼會有識大體或不識大體？」

蔡沁瑜也說，難道郭台銘跟馬英九見面還要先報告嗎？這樣有點奇怪，不太清楚邏輯是什麼，「覺得很無言也很無奈，怎麼樣都有話可以講。」

蔡沁瑜還原當天情況，在活動前幕僚就問郭台銘要抱抱嗎？後來活動開始，台下的人就起鬨要「愛的抱抱」，兩人就順勢相擁。

而外界解讀「馬郭」的抱抱是「真情流露」，「馬韓」的抱抱是疏離、快閃的，蔡沁瑜回應，「各自解讀啦，畫面會說話。」

►超越藍綠，就靠她了

▲蔡沁瑜接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

