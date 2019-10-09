自助餐蒸蛋飄奇特香氣！他回家DIY「放米酒、蒜頭」少一味　網曝關鍵：高湯

▲原PO吃自助餐的時候，覺得蒸蛋的味道很特別。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃便當或自助餐的時候，配菜常常看到蒸蛋，滑嫩鹹香的口味很好下飯。就有網友發文，說他在外面吃自助餐的時候，看到有時會有蒸蛋可以挖，「那個店家的蒸蛋齁～吃起來有一種很奇特的香味」，於是就想回家自己做，但不管加什麼調味料都不像，忍不住發問，「請問正確的做法到底是什麼呢？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「外面賣的蒸蛋是有放米酒還是蒜頭？」文中表示，他在外面吃自助餐，有時會吃到蒸蛋，而他去的那間自助餐，店家的蒸蛋吃起來有一種奇特的香味，很像放了米酒或蒜頭。

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▲原PO試著自己做，但還是跟店家做的味道不同。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO說，他回家後就想說自己做一碗，「可是剛剛我自己DIY的時候，蒸了2碗，一碗放米酒、一碗放蒜頭，吃起來感覺不像」，忍不住問正確的做法到底是什麼，「有這個蒸蛋的卦？」

看到貼文後，許多人就認為應該是高湯，「高湯罐ㄉ味道ㄅ」、「柴魚高湯」、「用高湯取代水」、「牛頭牌高湯罐1罐+3顆雞蛋，和外面賣87%像」、「就是高湯。」其他網友則紛紛猜，「要放海鮮」、「醬油」、「柴魚醬油」、「味醂啦」、「味醂吧 料酒的一種」、「你怎麼沒試放米酒跟蒜頭」、「蛤仔？可能不像你吃的但真的很好吃。」

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