土耳其坦克車隊「進駐邊境城鎮」畫面曝光　BBC直擊：戰事一觸即發

▲ 外媒指出，土耳其武裝車隊有多達幾十輛的軍用車輛。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

土耳其準備出兵敘利亞北部，隨著美軍撤出，土耳其武裝人員及坦克組成的武裝車隊當地8日晚間被目擊開上大街，前往與敘利亞接壤的邊境城鎮阿克恰卡萊。根據BBC駐地記者的觀察，如今邊境地區瀰漫著戰事一觸即發的緊張氣氛，且安卡拉政府並未因國際社會的關注而改變設置安全區的計畫。

綜合衛報、BBC等外媒報導，土耳其目前已對外表態，政府準備好面對「威脅已久」的軍事行動，旨在清除邊境地區的恐怖分子組織。只不過，安卡拉政府眼中的恐怖分子庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），其實主導著與美國結盟的「敘利亞民主力量」（SDF），是擊敗ISIS的關鍵角色，而美國「不插手干預」的決定也被外界視為默許土耳其進攻敘利亞北部。

儘管美國總統川普（Donald Trump）已改口威脅安卡拉政府「不可以太超過」，否則將會摧毀該國的經濟，但土耳其副總統奧克塔（Fuat Oktay）表示，政府將執行自己的國家安全計畫，不會被外來威脅所控制，「土耳其在任何情況下都不會接受邊境地區出現『恐怖走廊』或是『恐怖國家』，無論要付出多大的代價。」

▲ 土耳其人民走上街頭，迎接軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

如今，土耳其已動員數十輛軍用車輛前往敘利亞邊境。根據外媒披露的畫面，一輛輛大型軍用聯結車載著坦克前往邊境城鎮阿克恰卡萊（Akcakale），儘管軍方以深色布料蓋在上方，但仍可看到坦克履帶及細長砲管。

BBC駐地記者吉林（Orla Guerin）表示，目前土耳其、敘利亞邊境兩側都瀰漫著戰事一觸即發的氛圍，當局設置安全區的計畫並沒有因為國際社會的關注出現改變跡象，安卡拉政府口中的進攻很有可能在短時間內發生，數十家國際媒體的記者守在現場，「就算這場戰事的範圍有限，但目前態勢仍不明朗，未來可能導致當地人民大規模流離失所。」

▲ 五角大廈表示，美國撤離相關人員是在「確保安全」，並不會離開敘利亞。圖為庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）在敘北城市泰勒艾卜耶德（Tel Abyad）的據點。（圖／達志影像／美聯社）

敘利亞民主力量（SDF）發言人表示，屆時若襲擊真的發生，部隊會把重點放在自保，會把部分武力撤出監獄及近期脫離IS控制的地區。

事實上，土耳其先前就已公開表示，希望在土、敘邊境沿線建立長480公里、深30公里的「安全區」（safe zone），讓境內360多萬名敘利亞難民當中的200萬人安置在此。

隨著白宮證實美軍不插手此事，美國海內外掀起譴責言論。美國總統川普日前強調庫德族是「了不起的戰士」（wonderful fighters），並於8日再度重申美方的決定並不是背棄庫德族戰友，稱有在資金、武器方面幫助庫德族人。

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