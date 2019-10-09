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南京東路飆車奪3命　無照屁孩稱年輕不懂事、請求輕判

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▲謝亞軒,車禍。（圖／記者柳名耕攝）

▲南京東路競速飆車害死3命的謝亞軒。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

男子謝亞軒2018年間的下班尖峰時間，竟與友人黃佑呈在台北市區競速飆車，結果失控撞死3名無辜路人。一審將謝男，判刑13年、黃男判刑11年，案經上訴，高等法院9日再度開庭審理。謝男當庭表示自己還年輕不懂事，請求法院輕判；另外黃男則說家裡還有媽媽跟小孩，也請求輕判。

本案發生於2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，謝男（22歲）與黃男為了到中山區找東西吃，由黃男開著白色轎車在前、謝男開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上，先後闖入公車專用道高速行駛；之後黃男變換車道，謝男準備跟著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

警方趕到現場，隨即逮捕謝男，經過比對監視器畫面後，確認黃男也參與競速飆車，共同釀成本件慘案，因此一併逮捕帶回。檢方對2人聲請羈押獲准，並依照「以他法致生公眾往來危險致人於死罪」提起公訴。

一審法院審理後，將謝男重判13年、黃男重判11年。案經上訴，高等法院9日再度開庭審理。謝男表示，他承認自己過失致人於死，但否認競速飆車致人於死；至於黃男則否認與謝男相約競速飆車，將責任全都推給謝男。另外謝男也說，自己當時大學剛休學，因為沒有駕照，就以朋友名義租車。

另外謝男還向合議庭表示，自己年輕不懂事，願意為自己的行為負責，請法院給他一個機會，他願意用餘生賠償。另外黃男也說，自己還有媽媽與孩子，希望法院給他一個機會，對他輕判。全案辯論終結，高院諭知10月30日宣判。2人除本件刑案以外，還有多起案件，謝男另犯毒品案件，日前遭判刑；黃男也捲入詐騙集團案件，遭到拘提。另外2人還遭家屬起訴求償，目前一審法院審理中。
 

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