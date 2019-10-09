住院醫師納入勞基法後可以投勞保　預估受惠人數4680人

▲自9月1日開始住院醫師納入勞基法。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

自勞動部9月1日將住院醫師納入勞基法後，勞保局表示，公立醫療院所及僱用員工5人以上且經依法設立財團法人或社團法人登記的私立醫療院所，即為勞工保險及就業保險強制投保單位，應依規定為所僱用之住院醫師等員工申報參加勞工保險及就業保險。

勞保局表示，自從把住院醫生納入勞基法後，住院醫師也將適用於勞工保險，根據目前數據顯示全台住院醫師人數約有4680人。

請繼續往下閱讀...

勞保局提到，目前已辦理法人登記的私立醫療院所如僱用員工未滿5人，或非以財團法人或社團法人登記的私立醫療院所，雖非屬勞工保險之強制投保單位，但為了保障員工職業安全，必須以自願投保方式為所僱用的住院醫師等員工申報參加勞工保險。

此外，勞保局強調，如不願參加勞工保險，則應為符合《就業保險法》規定的住院醫師等員工申報參加就業保險。如未依規定辦理，除了核處應負擔保險費10倍罰鍰外，雇主還要賠償員工發生保險事故所受之損失。

最後，勞保局呼籲，原本只有參加就業保險的私立醫療院所，可向勞保局辦理轉為勞工保險投保單位，不僅可增加員工在遇有生育、老年、傷病、醫療、失能及死亡等保險事故時保障，並可分散雇主職災補償風險。已成立勞保投保單位的私立醫療院所，應為所僱用之全體員工辦理參加勞工保險，不得選擇性辦理，以保障所有員工勞保權益。