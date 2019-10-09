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親戚幫忙接小孩上學...進門目睹浴血死屍　意外發現一家五口慘死屋內

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▲▼美國麻州阿賓頓(Abington)發生槍擊命案，Deirdre Zaccardi一家五口全陳屍在屋內。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國麻州阿賓頓(Abington)發生槍擊命案，Deirdre Zaccardi一家五口全陳屍在屋內。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州近來發生一起不幸的槍擊慘案，一名親戚7日上午前去一家五口的扎卡迪家(Zaccardi)要幫忙接送小孩時，赫然發現扎卡迪夫妻與3名小孩陳屍在屋內，嚇得趕緊報案，初步調查發現5人均死於槍傷，驚人案情引發社會關注，還有媒體揣測，此案件疑似是謀殺與自殺行動。

普利茅斯郡檢察官克魯茲(Tim Cruz)表示，該名親戚7日早上7時30分左右報案，對方前往居住在阿賓頓(Abington)的扎卡迪家，要送3名小孩去上學時意外發現命案，「他先是看到滿身是血倒在沙發上的40歲妻子狄爾德麗(Deirdre Zaccardi)，就立即撥打電話報警。」

警方後來在屋內陸續找到43歲丈夫約瑟夫(Joseph Zaccardi)，11歲兒子亞歷克西斯(Alexis Zaccardi)，以及9歲雙胞胎納撒尼爾(Nathaniel)和凱瑟琳(Kathryn)，但沒有透露他們在家中所在的位置，而當時現場除了這一家人以外沒有其他外人在。

克魯茲表示，這是一起可怕的事件，造成3名小孩永遠消逝於人間，且5人都是死於槍傷，初步研判此事件應該是單一突發事件，不至於對其他社會大眾造成威脅，但拒絕對外透露更多案情，詳細內容仍待進一步調查。阿賓頓警察局長馬真斯基(David Majenski)則表示，這家人過往沒有傳過任何類型的問題，詳細死因仍待驗屍後查明。

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