「地表最強酬庸王」被列鬼牌　陳水扁：躺著也中槍

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨首波主力文宣「地表最強酬庸王」撲克牌預定在10月中旬推出，除了在封面印有「有民進黨的關係，真好！」諷刺綠營的酬庸文化，每張牌也都有一位酬庸人物。前總統陳水扁表示，自己被列入鬼牌「躺著也中槍」。

有媒體報導，國民黨將在10月中旬推出的「地表最強酬庸王」，4種花色共52張的撲克牌版型，每張牌皆有一位酬庸的代表性人物。陳水扁9日在臉書PO文提到此事，並說應該加倍奉還給國民黨與高雄市長韓國瑜。

陳水扁提到，這副牌中他被列入鬼牌，「躺著也中槍」。更指出國民黨兩蔣威權統治到前總統馬英九8年執政就是個「最會酬庸分贓的利益集團」，也是「地表最強酬庸王」的鼻祖。

陳水扁直批，「國民黨也是台灣選舉史上最會抹黑敵對陣營的政黨」。他再提到，倒是鬼牌又叫「小丑牌」、「替換牌」，自己很喜歡。另外，他表示，國民黨說「保外就醫趴趴走」的他是鬼牌，「殊不知那是馬英九」

「至於選舉政治獻金，從李登輝、連戰、宋楚瑜、到馬英九、韓國瑜等，哪一位有誠實申報？」陳水扁指出，總統的國務機要費有馬英九特別費的性質，同樣都有他人發票爭議，馬英九公款私用「無罪」，用在機密外交「無期」，「阿扁是鬼，地表最強不是鬼的馬英九們呢？」

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