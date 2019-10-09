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要加量生菜！他一開麥香雞「光禿禿」秒客訴　超魔性回禮...網笑爛：報復嗎

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▲要加量生菜！他一開麥香雞「光禿禿」秒客訴　超魔性回禮驚呆網：變森林了。（圖／翻攝自dcard）

▲咦！怎麼感覺更少了。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

「想吃菜嗎？都給你啦！」一名男網友上個月到麥當勞點漢堡，並要求生菜加量，沒想到買回掀開一看，感覺份量比原本的更少，氣得打電話客訴，事後店家補了一份誠意破表的回禮，讓他哭笑不得，同時又瞬間被圈粉，「麥叔...告訴我你到底有什麼魔力！」

男網友在dcard分享這段趣事，當天他買一份麥香雞當午餐，並在點餐時特地要求，希望漢堡的生菜加量，然而打開餐點後卻不甚滿意，不禁抱怨「哇...不講還好講了變更少。」

請繼續往下閱讀...

▲要加量生菜！他一開麥香雞「光禿禿」秒客訴　超魔性回禮驚呆網：變森林了。（圖／翻攝自dcard）

▲滿滿的生菜XDD。（圖／翻攝自dcard）

氣噗噗的他果斷打電話去投訴，結果客訴後，店家不僅迅速補送，「大份量」的生菜和醬料更爆出漢堡本體，這讓原po不由得猜想，「店員心裡應該os：TMD想吃菜嗎？攏齁哩啦！」

超魔性的一幕，戳中大票網友的笑點，「沒有生菜就等於少了靈魂，最後是滿滿的生菜森林呢」、「我喜歡酸黃瓜～不知道那可不可以多加」、「我上次說我不要酸黃瓜，回家滿滿酸黃瓜」、「我以前也遇過，拿到沒菜也沒醬，打電話投訴，送來一個爆炸量的」；而原po也承認，自己又氣又愛嫌，但身體就是會不自主地走進去，找麥叔點餐。

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