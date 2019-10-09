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繳1000萬就能換不起訴！尹衍樑捲「國安密帳」案　劉泰英爽住潤泰破億豪宅

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▲▼ 劉泰英與尹衍樑拒絕測謊 。（圖／ETtoday資料照）

▲潤泰集團總裁尹衍樑曾捲入國安密帳案，與劉泰英關係匪淺 。（圖／ETtoday資料照）

文／蔡玉真

潤泰集團總裁尹衍樑自青少年求學時期起，就與藍營關係密切，2011年特偵組在調查陳水扁國務機要費案時，指控前總統李登輝與劉泰英涉嫌挪用外交部歸還給國安局的「奉天專案」機密經費，最後前總統李登輝判無罪，劉泰英遭判刑三年，但關鍵的洗錢被告尹衍樑竟能獲不起訴處分！

當年，因密帳文件外流，矛頭指向李登輝，特偵組認為，密件外流目的不單純，鎖定深知內情的前國防部軍情局少將徐炳強，但徐炳強不配合，又因有密帳款項從尹衍樑手中轉入台綜院，為順藤摸瓜揪出「洩密者」，特偵組搜索尹衍樑的住家及辦公室。

請繼續往下閱讀...

國安密帳案，緣起於前總統李登輝於1994年間，以國家元首身分出訪南非時，從國家安全局「奉天專案」的密帳裡，挪用新台幣3億多元金援南非，稱為「鞏案」。

2011年間，已解散的特偵組查出，外交部把「鞏案」代墊款還給國安局後，李登輝涉於1998年間私挪2.5億元，使用在「國民黨大掌櫃」劉泰英所創辦的台灣綜合研究院上，依貪污、洗錢罪嫌起訴李、劉等人。

由於李登輝聲稱，台灣外交處境困難，從事外交工作必須保有隱蔽性，特偵組這種汙衊作為是他畢生奇恥大辱。最後，李登輝獲判無罪，劉泰英判處3年，被告之一的尹衍樑因認罪，在國安密帳案中「全身而退」。

▲台聯黨慶。李登輝（資料照／記者季相儒攝）

▲前總統李登輝在國安密帳案中獲判無罪。（資料照／記者季相儒攝）

尹衍樑在國安密帳案中扮演何種角色？

北檢查出，劉泰英於1999年4月間告訴尹衍樑，李登輝卸任後將到台綜院服務，還將735萬美元旅行支票（折合當時新台幣約2億3875萬元）的「鞏案」結餘款交給他，稱這是李登輝競選結餘的海外捐款，請尹衍樑兌領後用個人名義回捐台綜院。

尹衍樑配合將錢以捐款名義存入潤泰集團，再用尹衍樑、書田診所、評輝公司、潤泰營造、興業公司的名義，開立5張面額共2.5億元支票交給劉泰英，再以捐贈的方式將款項存入台綜院。

檢方認為，尹衍樑的行為，涉觸犯「業務登載不實文書罪」及修法前的商會法「明知不實事項而填製會計憑證罪」；但考量尹衍樑認罪、無前科，所犯行為非重罪，又長年捐助學術、宗教及政府機構，金額高達近6億元，另繳交1000萬元做公益，因此給予緩起訴。

至於逃漏稅部分，檢方認為，尹衍樑並未以自己或集團、診所名義向稅捐單位申報捐贈扣除額，無法認定有詐術逃漏稅的行為。

尹衍樑在國安密帳案中，但前總統李登輝退休後的台綜院辦公室設在淡水的「登峰造極」，經檢調追查發現，其中不少資金來自「鞏案」，甚至還是在明知援助南非的1070萬美元已從國安局以3年來的結餘款補足下，又向外交部要回一筆錢，等於是從公庫剝了兩層皮，再從中動手腳，把錢洗到台綜院。

機關算盡的首推負責洗錢的尹衍樑，這位潤泰集團負責人拿了右手的錢捐給左手，把取自國庫、在國外洗了一圈的2.5億元捐給台綜院，更在捐款後作為企業或個人抵稅用。

從如此錯綜綿密的關係裡，不難理解何以前總統辦公室主任蘇志誠及一手主導台綜院的劉泰英，都能住進潤泰旗下近億元的別墅及頂樓豪宅。

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